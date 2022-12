Maison Blanche : le russe Wagner a reçu des armes de la Corée du Nord

WASHINGTON (AP) – La Maison Blanche a déclaré jeudi que le groupe Wagner, une société militaire privée russe, avait pris livraison d’une cargaison d’armes en provenance de Corée du Nord pour aider à renforcer ses forces alors qu’elle combat aux côtés des troupes russes en Ukraine.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les responsables du renseignement américain avaient déterminé que la Corée du Nord avait achevé une première livraison d’armes comprenant des roquettes et des missiles le mois dernier.

“Nous estimons que la quantité de matériel livré à Wagner ne changera pas la dynamique du champ de bataille en Ukraine”, a déclaré Kirby. “Mais nous sommes certainement préoccupés par le fait que la Corée du Nord envisage de livrer davantage d’équipements militaires.”

La Maison Blanche a exprimé son inquiétude face à l’implication croissante de Wagner dans la guerre, car il a été particulièrement actif dans la région orientale du Donbass. Kirby a déclaré que dans certains cas, des responsables militaires russes ont même été « subordonnés au commandement de Wagner ».

Kirby a déclaré que les États-Unis évaluaient maintenant que Wagner avait environ 50 000 personnes combattant en Ukraine, dont 10 000 sous-traitants et 40 000 condamnés que la société a recrutés dans les prisons.

Les États-Unis estiment que Wagner, propriété d’Evgueni Prigojine, un allié du président russe Vladimir Poutine, dépense environ 100 millions de dollars par mois dans la lutte, a déclaré Kirby.

Les mercenaires du groupe Wagner ont également été accusés par des pays occidentaux et des experts de l’ONU de nombreuses violations des droits de l’homme dans toute l’Afrique, notamment en République centrafricaine, en Libye et au Mali. Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé qu’il avait désigné le groupe Wagner comme une « entité particulièrement préoccupante » pour ses activités en République centrafricaine.

Wagner fait face à des sanctions américaines depuis 2017. Le département du Commerce a dévoilé mercredi de nouvelles restrictions à l’exportation visant Wagner dans le but de restreindre davantage son accès à la technologie et aux fournitures.

La Maison Blanche a cherché à plusieurs reprises à mettre en lumière les conclusions des services de renseignement qui montrent que la Russie – qui lutte pour maintenir un approvisionnement régulier en armes pour sa guerre en Ukraine et qui est pincée par des sanctions qui limitent l’accès aux composants clés pour la fabrication d’armes – a des options limitées pour l’aider à se réapprovisionner en armes. .

La Russie s’est également tournée vers l’Iran pour fournir des drones à utiliser contre l’Ukraine, et l’administration Biden a exprimé sa crainte que la Russie ne cherche à acquérir des armes conventionnelles avancées supplémentaires auprès de l’Iran. La Maison Blanche a précédemment déclaré que Moscou se tournait vers la Corée du Nord pour l’artillerie.

Le gouvernement britannique a également condamné la Russie pour l’achat d’armes de Wagner.

“Le fait que le président Poutine se tourne vers la Corée du Nord pour obtenir de l’aide est un signe du désespoir et de l’isolement de la Russie”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères James Cleverly dans un communiqué. “Nous travaillerons avec nos partenaires pour nous assurer que la Corée du Nord paie le prix fort pour son soutien à la guerre illégale de la Russie en Ukraine.”

La Corée du Nord a cherché à renforcer ses relations avec la Russie alors qu’une grande partie de l’Europe et de l’Occident s’est éloignée de Moscou.

Les tensions sur la péninsule coréenne se sont intensifiées en raison des inquiétudes suscitées par les programmes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord. Le Nord a effectué une série de démonstrations d’armes, tandis que les États-Unis et la Corée du Sud ont intensifié leurs exercices de défense conjoints.

L’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield, l’envoyée américaine aux Nations Unies, a déclaré que l’achat de Wagner “contribue à l’instabilité dans la péninsule coréenne en donnant à la RPDC des fonds qu’elle peut utiliser pour développer davantage ses programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques interdits”.

“La Russie ne se contente pas de défendre la RPDC alors qu’elle se livre à un comportement illégal et menaçant, la Russie est désormais partenaire d’un tel comportement”, a ajouté Thomas-Greenfield.

Aamer Madhani et Edith M. Lederer, Associated Press