Maison Blanche : Harris assistera aux funérailles de Tire Nichols

MEMPHIS, Tennessee (AP) – Le vice-président Kamala Harris prévoit d’assister aux funérailles de Tire Nichols, décédé trois jours après avoir été battu par des policiers de Memphis à quelques minutes de son domicile, a annoncé mardi la Maison Blanche.

Harris a été invité à assister aux funérailles de mercredi par la mère et le beau-père de Nichols, RowVaughn Wells et Rodney Wells, selon l’attachée de presse de Harris, Kirsten Allen. Harris s’est entretenue par téléphone avec la famille Wells mardi, exprimant ses condoléances et lui offrant son soutien. Le président Joe Biden s’est entretenu par téléphone avec la famille de Nichols la semaine dernière.

Harris sera rejoint par l’ancien maire d’Atlanta Keisha Lance Bottoms, conseiller principal du président pour l’engagement public, et Mitch Landrieu, conseiller principal de la Maison Blanche et coordinateur de la mise en œuvre des infrastructures, qui est un ancien maire de la Nouvelle-Orléans, a déclaré Allen.

Cinq officiers noirs ont été licenciés et accusés de meurtre au deuxième degré et d’autres infractions lors du passage à tabac de Nichols le 7 janvier et de sa mort. La vidéo du passage à tabac, qui a été rendue publique la semaine dernière, montre que de nombreuses autres personnes n’ont pas aidé Nichols, qui était également noir, au-delà des cinq officiers accusés de sa mort.

Deux autres policiers de Memphis ont été sanctionnés et trois secouristes licenciés en lien avec la mort de Nichols, ont annoncé lundi des responsables. L’officier Preston Hemphill, qui est blanc, et un autre officier dont le nom n’a pas été dévoilé, ont été suspendus, a annoncé la police.

Tard mardi, certains médias de Memphis ont rapporté que quatre des cinq officiers accusés de meurtre dans l’affaire avaient des infractions antérieures dans leurs dossiers, selon des dossiers personnels obtenus grâce à des demandes de dossiers. La plupart concernaient des violations de procédure, des accidents de voiture et des équipements. Deux des officiers, Demetrius Haley et Desmond Mills Jr., ont reçu des réprimandes pour avoir omis de déposer des formulaires de «réponse à la résistance» après des incidents impliquant des femmes qu’ils ont arrêtées, selon les dossiers.

La famille de Nichols, le révérend Al Sharpton et l’avocat Ben Crump prévoyaient de se réunir mardi soir au temple historique de Mason à Memphis – où Martin Luther King Jr. a prononcé son dernier discours la veille de son assassinat – pour parler des derniers développements dans l’affaire. Le mauvais temps a causé une certaine confusion quant à savoir si l’événement aurait lieu, mais Terence Cullen, un porte-parole de l’organisation de Sharpton, a déclaré que Sharpton et d’autres prévoyaient toujours d’y aller.

Six des officiers impliqués faisaient partie de la soi-disant unité Scorpion, qui ciblait les criminels violents dans les zones à forte criminalité. D’autres habitants de Memphis qui disent avoir également été « brutalisés » par des officiers de l’unité prendront également la parole à Mason Temple, selon un communiqué de Crump.

Le chef de la police Cerelyn “CJ” Davis a déclaré après la diffusion de la vidéo que l’unité avait été dissoute.

“C’est un pas dans la bonne direction, mais en raison de la gravité de la situation, ce n’est pas suffisant”, a déclaré Damion Carrick alors qu’il participait à une manifestation lundi soir au Shelby Farms Park. «Vous avez un homme traîné hors de sa voiture, battu sans raison, jusqu’à ce qu’il soit réduit en bouillie et personne ne fait rien à ce sujet. C’est déchirant.

La mort de Nichols était la dernière d’une série de premiers récits de la police sur leur recours à la force, dont il a été démontré plus tard qu’ils avaient minimisé ou omis des rencontres violentes et parfois mortelles.

Les agents du département de police de Memphis ont utilisé un pistolet paralysant, une matraque et leurs poings pour frapper Nichols lors de l’arrestation nocturne. La vidéo montre Nichols fuyant les officiers vers sa maison après avoir été arrêté, soupçonné de conduite imprudente. La séquence vidéo publiée vendredi montre le père de 29 ans appelant sa mère et aux prises avec ses blessures alors qu’il est assis impuissant sur le trottoir.

Les cinq officiers ont bavardé et se sont occupés pendant plusieurs minutes alors que Nichols restait au sol, mais d’autres autorités étaient sur les lieux. Deux adjoints du shérif du comté de Shelby ont également été suspendus sans solde pendant que leur conduite fait l’objet d’une enquête.

Le frère aîné de Nichols, Jamal Dupree, a déclaré mardi à Don Lemon de CNN qu’il se sentait coupable parce qu’il n’était pas là pour protéger son jeune frère.

«Je suis sûr à 99% que mon frère ne s’est jamais battu auparavant. Et la seule fois où il a eu une altercation avec d’autres humains, nous n’étions pas là pour le protéger. Mon frère essayait de coopérer avec eux », a déclaré Dupree, qui vit en Californie, à propos des officiers de Memphis.

Dupree a déclaré qu’il n’avait pas regardé la vidéo de la police.

“Je savais déjà comment ils le traitaient parce que je l’ai vu partout dans le monde”, a déclaré Dupree. “La brutalité policière n’est pas nouvelle. Je savais déjà qu’ils traitaient mon frère comme un animal. Ils l’ont traité comme s’il n’était rien. Je n’ai pas besoin de regarder la vidéo pour le savoir.

Il a dit avoir vu des reportages sur son frère et pense que d’autres personnes découvrent qui il était en tant que personne.

“Je pense que les gens savent vraiment que mon frère ne méritait pas ça”, a-t-il déclaré à CNN. “Ce n’était pas ce genre de personne. Ouais, c’était juste un bon gars autour du conseil d’administration. … Nous voulons la justice.

La sœur de Nichols, Keyana Dixon, faisait partie de plus de 100 amis, famille et supporters qui se sont réunis pour une veillée aux chandelles lundi soir dans un skate park à Sacramento, où Nichols a grandi, a rapporté The Sacramento Bee.

“C’était son endroit préféré pour patiner”, a-t-elle déclaré lors de la veillée. “Je veux juste vous remercier tous pour votre soutien continu à notre famille et pour vous assurer que son nom ne soit jamais oublié.”

Un ami d’enfance, Ryan Wilson, a déclaré avoir rencontré Nichols dans un skate park à l’âge de 12 ans et ils sont devenus rapidement amis, partageant leurs rêves pour l’avenir. Nichols a eu des difficultés dans sa jeunesse, mais il s’est concentré sur le bonheur des autres, a déclaré Wilson.

“J’ai juste l’impression que tout ce qu’il voulait, c’était trouver sa place dans ce monde, et il voulait juste être heureux”, a déclaré Wilson.

RowVaughn et Rodney Wells ont accepté une invitation à assister au discours sur l’état de l’Union du président Joe Biden la semaine prochaine au Capitole. Ils seront présents avec le représentant Steven Horsford, un démocrate du Nevada et président du Congressional Black Caucus, selon Vincent Evans, porte-parole du caucus.

Les funérailles de Nichols sont prévues mercredi à l’église chrétienne Mississippi Boulevard à Memphis. Sharpton fera l’éloge funèbre et Crump parlera immédiatement après les funérailles. Parmi les personnes attendues figurent Tamika Palmer, la mère de Breonna Taylor, et Philonise Floyd, le frère de George Floyd.

La mort de Taylor à Louisville, dans le Kentucky, et de Floyd à Minneapolis, aux mains de la police, a déclenché des protestations à travers le pays contre l’injustice raciale.

les journalistes d’Associated Press Gary Fields à Memphis ; Darlene Superville à Washington; et Rebecca Reynolds à Louisville, Kentucky, ont contribué à ce rapport. Pour plus d’informations sur l’affaire Tire Nichols, rendez-vous sur https://apnews.com/hub/tyre-nichols.

Adrian Sainz et Aaron Morrison, Associated Press