Maison Blanche et les AG d’État se serrent les coudes sur la responsabilité

Les procureurs généraux de 7 États et de DC discuteront avec la Maison Blanche de la lutte contre la violence armée.

La loi fédérale sur la protection du commerce licite des armes devrait être un point clé de discussion.

WASHINGTON – Des responsables de la Maison Blanche rencontreront jeudi après-midi les procureurs généraux de sept États et du district de Columbia pour discuter des mesures qu’ils peuvent prendre pour « responsabiliser » les fabricants et les revendeurs d’armes à feu dont les armes à feu se retrouvent dans des crimes avec armes à feu.

La réunion virtuelle reflète une pression du président Joe Biden pour impliquer les États dans sa stratégie de lutte contre la montée en flèche de la violence armée alors que le ministère de la Justice intensifie ses efforts au niveau fédéral. Les décès liés aux armes à feu ont augmenté de plus de 20 % par rapport à l’année dernière, selon le Gun Violence Archive, un organisme de recherche à but non lucratif.

Selon un responsable de l’administration, un élément clé de la discussion devrait se concentrer sur la loi fédérale sur la protection du commerce licite des armes, qui accorde aux fabricants et aux revendeurs d’armes une immunité générale pour toute responsabilité lorsque leurs produits sont utilisés pour commettre des crimes. Biden a poussé le Congrès à abroger la loi, mais c’est peu probable au Sénat, où il aurait besoin de 60 voix.

Les responsables de la Maison Blanche souligneront que la PLCAA prévoit une « exception principale » pour les États qui ont leurs propres lois qui permettent aux plaignants de porter plainte contre les fabricants et les revendeurs d’armes à feu pour une certaine culpabilité.

En juin, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a signé la première loi du pays visant à contourner le bouclier fédéral de responsabilité des armes à feu. Des États comme le Connecticut ont utilisé des lois sur la protection des consommateurs ou les nuisances pour tenir les fabricants et les revendeurs d’armes responsables de la violence armée.

« Cela ne signifie pas que la PLCAA n’est toujours pas un obstacle important », a déclaré le responsable de l’administration. « L’une des principales choses que nous devons faire est de l’abroger, et nous nous battons toujours tous les jours pour cela. Mais en attendant, nous allons faire preuve de créativité en discutant avec les États de la façon dont ils peuvent utiliser la loi existante pour faire changement de politique. »

Les procureurs généraux appelés à participer sont Karl Racine du District de Columbia, Letitia James de New York, Andrew Bruck du New Jersey, Rob Bonta de Californie, Josh Shapiro de Pennsylvanie, Bob Ferguson de Washington, Maura Healey du Massachusetts et William Tong de Connecticut. Tous sont démocrates.

Ils rencontreront Susan Rice, directrice du Conseil de politique intérieure de Biden, l’avocate de la Maison Blanche Dana Remus et Julie Rodriguez, directrice de la Maison Blanche pour les affaires intergouvernementales. Biden n’est pas prévu d’y assister.

La stratégie de Biden pour lutter contre la violence armée jusqu’à présent

En avril, Biden a pris des mesures exécutives pour combler une lacune réglementaire qui permettait d’acheter des armes dites fantômes, sans numéro de série, sans vérification des antécédents.

Dans le cadre d’une stratégie de prévention du crime lancée en juin par Biden, le ministère de la Justice a lancé cinq forces de frappe avec armes à feu pour cibler le flux illégal d’armes à travers les frontières des États vers New York, Chicago, Los Angeles, la région de la baie de San Francisco et Washington, DC

Le ministère de la Justice a également créé une politique de tolérance zéro permettant au Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs de révoquer les licences fédérales des marchands d’armes la première fois qu’ils violent la loi fédérale. Biden a encouragé les États et les villes à utiliser leur part des fonds de sauvetage COVID-19 pour les efforts de sécurité publique et l’application de la loi locale.

Biden n’a pas pu obtenir le soutien des républicains au Congrès pour adopter une législation radicale sur le contrôle des armes à feu. Il a appelé le Congrès à rétablir l’interdiction des armes d’assaut et à adopter une législation pour combler les lacunes dans les vérifications des antécédents des armes à feu. Mais comme l’abrogation de la PLCAA, les propositions législatives se heurtent à la résistance des républicains au Sénat également divisé.

Même si Biden a déclaré qu’il soutenait davantage de financement pour la police, les républicains prévoient de saisir la flambée de la criminalité – et le mantra « defund the police » de certains libéraux – pour attaquer les démocrates dans le but de reprendre le contrôle de la Chambre et du Sénat dans le Élections de mi-mandat de 2022.

