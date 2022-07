Maison Blanche : des responsables russes se sont rendus en Iran pour voir des drones

JEDDAH, Arabie saoudite (AP) – La Maison Blanche a déclaré que des responsables russes avaient visité un aérodrome dans le centre de l’Iran au moins deux fois au cours des dernières semaines pour voir des drones capables d’armes qu’ils cherchaient à acquérir pour les utiliser dans sa guerre en cours en Ukraine.

L’administration a publié les renseignements alors que le président Joe Biden s’apprête à rencontrer samedi les dirigeants de six pays arabes du Golfe, ainsi que l’Égypte, la Jordanie et l’Irak pour un sommet régional. Biden devrait présenter sa “déclaration majeure” expliquant sa vision du Moyen-Orient alors qu’il clôture la dernière étape d’un voyage de quatre jours destiné à renforcer le positionnement américain et à unir la région contre l’Iran.

L’Iran a présenté les drones aux responsables russes à l’aérodrome de Kashan les 8 juin et 15 juillet, selon la Maison Blanche. L’administration a également publié des images satellites de drones Shahed-191 et Shahed-129 exposés et en vol sur l’aérodrome, tandis qu’un avion de transport de la délégation russe était au sol.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré dans un communiqué que l’administration disposait “d’informations selon lesquelles le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie plusieurs centaines de drones”.

« Nous évaluons qu’une délégation officielle russe a récemment reçu une vitrine de drones iraniens capables d’attaquer. Nous publions ces images capturées en juin montrant des drones iraniens que la délégation du gouvernement russe a vus ce jour-là », a ajouté Sullivan dans un communiqué. “Cela suggère l’intérêt continu de la Russie pour l’acquisition de drones iraniens capables d’attaquer.”

Sullivan a déclaré que les responsables américains pensaient que la visite de juin “était la première fois qu’une délégation russe visitait cet aérodrome pour une telle vitrine”.

Biden cherche à renforcer la coordination entre la réponse des alliés du Moyen-Orient à l’invasion russe de l’Ukraine et ce que le conflit en cours signifie pour la région. De nombreux pays du Golfe, l’Arabie saoudite en particulier, sont très préoccupés par les activités malveillantes de l’Iran dans la région.

Aucun des pays représentés au sommet n’a suivi les États-Unis pour sanctionner la Russie, une priorité clé de la politique étrangère de l’administration Biden. Au contraire, les Émirats arabes unis sont devenus une sorte de paradis financier pour les milliardaires russes et leurs yachts de plusieurs millions de dollars. L’Egypte reste ouverte aux touristes russes.

L’évaluation du renseignement américain a été rapportée pour la première fois par CNN.

Aamer Madhani, Associated Press