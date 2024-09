Maison BETA / Mariana Orsi Arquitetura + Design

© Felipe Araujo

Zone:

445 m²



Année:



2024



Fabricants : Florentin , AWH Escadrilles , Atelier Arter , Babá Materiais de Construção , Maison Rara Acabamentos , Design Brésil Mobilier , Marcenaria Arantes



Architecte principal :



Mariana Orsi



© Felipe Araujo

Description textuelle fournie par les architectes. Casa Beta est née pendant la pandémie de 2020, fruit de beaucoup d’inspiration naturelle. Durant cette période, les gens cherchaient des espaces dans leur propre maison pour décompresser. Tout contact avec le monde extérieur était le désir le plus convoité de la maison. Ceux qui vivaient dans des appartements cherchaient frénétiquement un moyen d’avoir littéralement les pieds sur terre, sur la terre, dans l’eau, le visage au soleil et la nature à portée de main. Beaucoup ont quitté leur appartement à la recherche d’une maison avec des espaces intégrés et directement connectés à la nature.

© Felipe Araujo

Isométrique

© Felipe Araujo

Casa Beta est née, imprégnée de plantes qui, aux quatre coins, formaient les tableaux vivants d’une maison vibrante, aérée et heureuse. L’horizon était sa seule limite.

© Felipe Araujo

© Felipe Araujo

La maison a été construite avec tous les espaces sociaux et intimes face à la vue dégagée sur une réserve naturelle entourant la copropriété. Les services faisaient face à la façade bordant le terrain voisin. L’intention était d’amener l’horizon et la nature dans les espaces et de laisser des sensations vivantes même dans la circulation. Le terrain d’angle privilégié a rendu cet exploit possible, complétant avec succès la proposition initiale de décompression.

© Felipe Araujo

Plante – Revêtement de sol en terre

© Felipe Araujo

Dans les environnements exposés au soleil, nous utilisons des brise-soleil, en maintenant la perméabilité et la ventilation. Les sols sont constitués de dalles en béton massif, le rez-de-chaussée ayant une partie apparente et originale. Une clôture métallique qui a reçu une végétation en croissance a remplacé le mur latéral gauche. Il dispose également d’un aménagement paysager luxuriant.

© Felipe Araujo

La mise en œuvre délicate a donné lieu à un grand balcon et à un jardin qui épouse la maison, rejoignant la forêt locale.