Maison B-T / GRAUX & BAEYENS architectes

© Denis De Smet

+ 5

© Denis De Smet

Maison B – T – maison bifamiliale pour une vieillesse confortable – Une maison dans laquelle vivre pour le reste de leur vie, telle était la demande explicite des clients. De plus, ils adoraient l’architecture en béton de l’architecte brutaliste Juliaan Lampens. Le résultat de leur mission est une maison bifamiliale esthétique dans laquelle des matériaux brutaux se marient délicatement avec une finition particulièrement fine.

© Denis De Smet

Studio de soins et maison familiale – La maison est positionnée sur le terrain de manière à maximiser la vue sur le jardin et le paysage vallonné derrière à l’arrière. A l’avant, la maison entretient un contact subtil avec le centre du village de Meilegem.

La robustesse de l’enveloppe extérieure et des marquises à l’échelle du paysage alternent avec des interventions à l’échelle des habitants. La maison est composée de trois plateaux qui, avec leurs plans différents, créent simultanément des terrasses de petit-déjeuner récupérées, une terrasse de vie spacieuse et une protection solaire structurelle. Les grandes fenêtres avec leurs auvents donnent de l’expression au bâtiment. A l’avant de la maison, les invités sont « embrassés » par les façades qui s’ouvrent de part et d’autre de la large porte d’entrée pivotante. A l’arrière se trouvent un débarras et des abris de voiture.

© Denis De Smet

Forfaits

Le rez-de-chaussée abrite un logement pour une personne soignante ou une famille, qui a un accès direct au jardin et, en échange de l’utilisation du logement, offre éventuellement au client une aide pour l’entretien ou les courses. Un ascenseur dans la zone d’entrée amène les propriétaires à leur résidence au deuxième étage.

Là, les espaces de vie sont concentrés autour d’un noyau et se déploie un espace ouvert qui, depuis différents points de vue, offre néanmoins à chaque fois une perspective et une identité différentes. À la suite de cet espace spacieux doté de larges fenêtres jusqu’au plafond et d’une vue panoramique se trouvent la chambre, le dressing et la salle de bains. Cet étage dispose également de plusieurs terrasses spacieuses où le client, sans avoir à descendre, peut toujours profiter du jardin environnant et des vastes paysages.

© Denis De Smet

Axo explosé

Robuste contre raffiné – Le béton artificiel de la façade forme un ensemble intrigant avec les lignes fines des balustrades. Le béton revient dans le mur du jardin, mais avec un coffrage horizontal, qui renforce son ancrage dans le paysage environnant. Il occupe également une place importante à l’intérieur, dans un équilibre ultime avec l’enduit à la chaux naturel, l’afrormosia finement fini et le placage de chêne. Des détails raffinés complètent l’atmosphère, comme l’escalier qui laisse de l’espace avec le mur, permettant à la lumière du jour de jouer librement sur toute la hauteur de la structure brute du béton. Ou la fenêtre du siège dans la cuisine, qui vous invite à vous détendre tout en cuisinant sur l’îlot. Même l’abri de voiture du mobil-home a été conçu en tenant compte des moindres détails. L’acier de couleur rouille de cette construction est un clin d’œil ludique à la tôle ondulée typique de la ferme voisine.

© Denis De Smet

Résumé – Cette maison de retraite en béton combine, selon les souhaits des propriétaires, une maison familiale au rez-de-chaussée et une maison à part entière au deuxième étage où ils peuvent vivre toute leur vie dans leur région bien-aimée de Zwalm. Le béton brut s’associe avec style aux finitions raffinées et aux matériaux naturels du mobilier et des fenêtres conçus sur mesure.