Maison avec jardin intérieur / Hiroshi Kinoshita et associés

Avec l’aimable autorisation de Hiroshi Kinoshita et associés

+ 12





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

58 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Ashford Japon Inc., Daïko



Architecte principal :



Hiroshi Kinoshita



Description textuelle fournie par les architectes. La préfecture de Tottori, où se trouve le site, connaît deux fois plus de jours de pluie et de chutes de neige que la région de San-yo, ce qui la rend moins propice à l’aménagement d’un jardin extérieur. Par conséquent, notre proposition consiste à intégrer le jardin, généralement un élément extérieur, dans la décoration intérieure, en mêlant harmonieusement les pièces avec un jardin intérieur. Le site est situé à proximité d’un parc et l’aménagement a été méticuleusement planifié pour maximiser la proximité du côté du parc, permettant une vue invitante sur le parc et facilitant la circulation des brises rafraîchissantes. Pour assurer l’intimité, compte tenu notamment de la route entre le site et le parc fréquentée par les voisins, nous avons minimisé le nombre d’ouvertures. Le bâtiment est également situé dans une zone semi-incendie, de sorte que d’autres fenêtres donnent sur la cour de l’établissement social du côté sud, et des sous-fenêtres sont prévues dans les zones ombragées.

Plan – Premier étage

Le toit est entièrement translucide, permettant à un ensoleillement abondant de remplir le jardin intérieur. Le degré de rayonnement solaire est réglable grâce au mouvement d’une tente, qui peut être ouverte ou fermée. De plus, le contrôle de la température est obtenu en régulant le volume d’air évacué du ventilateur installé dans le grenier. Concrètement, le jardin intérieur est aménagé de canapés, d’un bureau d’étude, d’étagères et d’un hamac. Cet espace constitue un espace confortable permettant aux gens de lire et de jouer avec leurs enfants sous la lumière naturelle du soleil. Les murs extérieurs entourant le jardin intérieur sont scellés avec des tôles étanches à l’air et isolés pour minimiser la convection de l’air à l’intérieur des murs. Les pièces imbriquées ont des limites thermiques bien définies avec une forte étanchéité à l’air et une forte isolation. Un système de ventilation 24 heures sur 24 est mis en place pour faire circuler l’air dans les pièces, assurant ainsi un environnement confortable.

Section

Lorsque l’on considère le confort d’un espace, une approche consiste à améliorer le volume en agrandissant la zone, en élevant le plafond ou en augmentant l’ouverture globale. Cependant, dans les régions aux climats difficiles, comme la région de San-in, des volumes d’espace plus importants peuvent compromettre l’efficacité de la climatisation, nécessitant des climatiseurs et des radiateurs plus puissants. Dans cette maison, les espaces de vie principaux sont condensés dans un volume plus petit, chaque zone étant climatisée individuellement à l’aide de climatiseurs plus petits. L’air circule dans les espaces de vie. Les pièces sont entrelacées avec un jardin intérieur de grand volume, de sorte que la maison soit petite pendant les saisons chaudes et froides, et que les ouvrants soient ouverts et spacieux pendant les saisons les plus agréables. Le design a été inspiré par le climat unique de la région de San-in.