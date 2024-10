Maison avec de gros bardeaux / D’Arcy Jones Architects

© Sama Jim Canzian

+ 6

© Sama Jim Canzian

Description textuelle fournie par les architectes. Site – Ce projet se situe à Sandy Cove, un petit quartier de l’ouest de Vancouver, situé dans une forêt tropicale côtière mature remplie de sapins de Douglas matures et de cèdres rouges de l’Ouest. Le site unique comprend trois cours « avant », face à Cypress Mountain au nord, Burrard Inlet au sud et Lighthouse Park à l’ouest. La géographie complexe du site est bercée par un granit rugueux couvert de lichens. Cette maison remplace une maison distinctive conçue par Ron Thom, aussi pointue et irrégulière que le site, par une grille hexagonale innovante inspirée des plans d’étage usoniens de Frank Lloyd Wright. Malheureusement, la maison précédente datant des années 1960 a été démolie après une bataille controversée entre les défenseurs du patrimoine, les politiciens locaux et les spéculateurs fonciers.

© Sama Jim Canzian

Plans d’étage

© Sama Jim Canzian

Conception – En reportant le patrimoine architectural perdu du site, le plan angulaire de la nouvelle maison s’inspire du design de Ron Thom, mais, plus important encore, il utilise des angles pour créer des lignes de vue spécifiques qui embrassent les vues panoramiques entourant la propriété. La planification angulaire supprime également les vues environnantes indésirables puisque des routes sur trois côtés limitent le site. La planification conventionnelle a été inversée, de sorte que les chambres privées et les espaces familiaux se trouvent aux niveaux inférieurs et intermédiaires. Cela a permis aux espaces publics de la maison – les plus utilisés pendant la journée – de se trouver au niveau supérieur, bénéficiant des meilleures vues, de la lumière naturelle et d’espaces extérieurs généreux. Le niveau supérieur dispose d’une terrasse enveloppante continue offrant un espace de vie extérieur dans toutes les directions à toutes les heures de la journée tout en étant protégé des pluies fréquentes. La forme en chevron de la maison crée une petite crique sur l’élévation orientée sud, offrant protection et intimité à la piscine et à la terrasse. Aux extrémités de la maison, les points du plan d’étage imitent la proue d’un navire, dirigeant votre regard vers de grands cargos océaniques ancrés dans le port. Les fenêtres et les portes du dernier étage ne descendent pas jusqu’au sol, ce qui rend les vues environnantes plus horizontales et privées.

Sections

© Sama Jim Canzian

Matérialité – Le site arboré inspire le revêtement de la maison de deux manières. Les bardeaux de cèdre rouge surdimensionnés sur mesure créent une impression originale d’échelle et de proportion puisque les bardeaux sont quatre fois plus grands que d’habitude. Ces bardeaux donnent l’illusion d’une maison plus petite et compacte nichée dans la forêt, offrant un lien plus viscéral entre les habitants et la puissante matérialité du grain et de la texture du bois. Les matériaux courants expérimentés à une nouvelle échelle sont un délice, invoquant la joie enfantine. Les bardeaux ont été finis avec une teinture personnalisée choisie pour correspondre à l’écorce des arbres environnants, ce qui leur donne une apparence plus ancienne qu’elle ne l’était. En revanche, l’intérieur est rempli de lumière ambiante diffuse, comme un revêtement blanc éclatant. Les détails intérieurs correspondent aux plans d’étage de la maison. Toutes les moulures sont fabriquées à partir de planches chanfreinées à 45 degrés qui s’enroulent sans interruption dans toute la maison, comme une bande Mobius continue. Les détails rendent l’intérieur à la fois dynamique et calme.