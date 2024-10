Maison Atrium / .27 Architectes

© Mariana Bisti

+ 17





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

400 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies

© Mariana Bisti

Description textuelle fournie par les architectes. Le concept central du design était de créer une maison qui embrasse le style de vie méditerranéen, où les espaces de vie intérieurs et extérieurs sont tout aussi importants, et de célébrer la richesse de la lumière et le caractère ludique des ombres sous un fort soleil. Les éléments de conception suivent des formes et des volumes très épurés tandis qu’en même temps, l’attention portée aux détails et aux textures des matériaux crée une atmosphère générale puissante mais calme. Le bâtiment lui-même forme un plan en forme de L tandis que la terrasse de la piscine extérieure complète le contour d’un rectangle complet. Les façades donnant sur la rue semblent solides et fermées, en contraste direct avec les façades intérieures entièrement vitrées. Les ouvertures extérieures sont encastrées et recouvertes de panneaux coulissants de persiennes d’ombrage. La texture verticale de la pierre cannelée ainsi que la verticalité et la tonalité de la persienne ajoutent non seulement de la richesse au toucher de la façade, mais créent également une surface uniforme et calme. Les deux atriums internes fournissent de la lumière naturelle et des points focaux visuels relaxants tout en agissant par programmation comme tampons entre les différents espaces de la disposition par ailleurs à flux ouvert.

© Mariana Bisti

Plan du rez-de-chaussée

© Mariana Bisti

© Mariana Bisti

Site et contexte – En raison de la topographie du site, il n’était pas permis de disposer de clôtures étendues du côté de la voie publique. Par conséquent, la façade extérieure côté rue est très introvertie avec des ouvertures minimales pour garantir l’intimité. Au contraire, la résidence s’ouvre complètement vers le bord de la piscine où l’on jouit d’une vue panoramique sur la ville.

© Mariana Bisti

Organisation spatiale – Le projet présente un agencement en forme de L qui s’organise autour de trois espaces extérieurs : une terrasse de piscine avec de vastes auvents en porte-à-faux et deux atriums internes avec des oliviers qui apportent de la lumière naturelle à l’intérieur tout en conservant une façade extérieure introvertie. Le niveau supérieur de la résidence est beaucoup plus restreint et accueille uniquement les deux chambres d’enfants. Cependant, une terrasse fermée complète le volume rectangulaire en offrant un espace privé extérieur avec des stores ouvrants qui encadrent sélectivement la vue sur la ville.

© Mariana Bisti

Choix des matériaux – Le matériau principal de la conception est une pierre locale beige avec une finition cannelée verticale. Ceci est complété par des bandes horizontales de béton apparent avec un coffrage visible et des espaces d’ombre sombres stratégiquement placés pour séparer les volumes du bâtiment les uns des autres et du sol. La pierre cannelée a été choisie car elle procure une sensation tactile qui invite au toucher et offre une richesse visuelle ludique lorsqu’elle interagit avec le fort soleil méditerranéen. La conception tire parti de la pente douce du site et crée une base de bâtiment en béton mince côté rue et plus épaisse côté terrasse pour s’adapter à la profondeur de la piscine. Dans le même temps, les auvents en porte-à-faux en béton s’effilent dans la direction opposée : alors qu’ils commençaient minces du côté de la terrasse, ils se transforment en une épaisse poutre structurelle inversée sur la façade côté rue. Ce geste de conception contribue à faire paraître le volume supérieur trompeusement plus petit que celui du volume inférieur et réduit ainsi l’impact global du bâtiment sur le site.

© Mariana Bisti