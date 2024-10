Maison / Atelier / oitoo

© Attilio Fiumarella

Description textuelle fournie par les architectes. La Maison/Atelier est un projet résidentiel/travail commandé par un couple de designers qui ont choisi Porto comme lieu pour élever leur famille. oitoo a trouvé un terrain extrêmement prometteur avec un jardin généreux et les restes plutôt étranges d’une rénovation de bâtiment qui a mal tourné.

Il semble probable que, comme ce fut le cas ici, les architectes puissent bientôt s’attendre à être appelés à rénover les « rénovations » qui ont eu lieu dans les centres historiques au cours des dix dernières années. Ici, un bâtiment préexistant du XIXe siècle a subi une extension préalable pour construire des appartements touristiques. Les travaux n’ont jamais été achevés et la structure à moitié construite est restée debout comme un pouce endolori dans les limbes de l’incomplétude pendant cinq ans.

Néanmoins, la parcelle existante présente des qualités potentielles pour un nouveau projet et une nouvelle utilisation. Il y a le volume et la surface disponibles ; la possibilité d’avoir un jardin généreux dans la cour arrière ; la circonstance plutôt rare d’avoir trois façades dans une façade de rue par ailleurs continue… Il y a aussi le fait qu’une partie de la nouvelle structure est déjà construite, et une évaluation critique de sa validité dans les nouveaux locaux du projet est nécessaire afin de conserver autant que possible possible de ce qui existe déjà.

Le nouveau dossier nécessite une intégration transparente de la dynamique vie/travail domestique sous un même toit commun, créant des espaces spécifiques mais complémentaires et indépendants permettant une utilisation simultanée comme une maison généreuse et un atelier inspirant. Notre projet cherche à apporter un sentiment d’unité et de cohérence à la structure révisée, à la recherche d’un bâtiment respectueux de ses voisins tout en conservant sa propre spécificité : une réponse urbaine à un problème de longue date.

Plan – Rez-de-chaussée

Des démolitions judicieuses ont supprimé une partie du volume excessif et récemment juxtaposé. Les murs en pierre préexistants ont été conservés, tout comme la plupart des structures en béton nouvellement ajoutées. Le défi était d’incorporer tous ces éléments décriés dans ce qui, espérons-le, sera considéré comme un bâtiment cohérent.

Les zones du rez-de-chaussée, d’un plus grand engagement du public, sont réservées aux espaces de travail et d’atelier. Un espace de vie généreux au premier étage donne sur le jardin, faisant office de charnière entre les espaces de travail en dessous et les chambres au dessus.

Plan – 1er étage

Plan – 2e étage

Le projet répond aux exigences exceptionnelles du cahier des charges en matière de durabilité en affichant un engagement fort en faveur de la réutilisation d’éléments préexistants, en tirant le meilleur parti de la façade et du volume pour générer une ventilation transversale naturelle, en incorporant des matériaux d’origine durable pour l’isolation et le revêtement de sol, en privilégiant un détail simple. stratégie qui se décline en revêtements de surfaces qui peuvent être exposées sans perdre leur attrait esthétique et en installant tous les systèmes judicieux de collecte et d’utilisation des ressources énergétiques et hydriques disponibles.

Lorsque nous regardons notre paysage bâti, les vilains petits canards ne manquent pas. La discipline consiste à rechercher des qualités récupérables dans les bâtiments existants comme étincelles pour une approche architecturale.