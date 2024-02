Maison ASI / NOMAL | ArchQuotidien

© Yong Joon Choi

Description textuelle fournie par les architectes. Le mot anglais « stay », qui signifie « continuer à être dans un endroit et ne pas partir », est devenu un nom qui remplace le sens de « hébergement sensuel » en Corée. La première préoccupation du projet était de savoir ce qui rend ce marché unique parmi les différents genres d’hébergement tels que les hôtels, motels, auberges et centres de villégiature. ‘Stay’ est une maison unifamiliale entièrement meublée à louer à la journée pour les personnes qui rêvent de vivre dans une maison. Étant donné que le principal marché du logement est celui des appartements en Corée, de nombreuses personnes rêvent de construire et de vivre dans une maison ou d’avoir une maison de week-end. Cependant, cela nécessite un investissement important en temps et en argent. Le marché du « séjour » peut donc être un point attractif pour assouvir ce désir de vivre dans une maison. Les consommateurs peuvent choisir une variété de maisons de week-end sans passer par ces processus.

Maison de verre – La nourriture, les vêtements et le logement sont des éléments dont nous profitons au quotidien. Par conséquent, il y a des moments où il doit y avoir des éléments agréables à apprécier chaque jour, mais il y a aussi des moments où des vêtements, de la nourriture et des lieux uniques sont requis. « Rester » est un marché pour ce moment particulier. En 1949, Philip Johnson a construit une serre sur une propriété de 190 000 ㎡ à New Canaan, dans le Connecticut. Il a créé un magnifique paysage et a qualifié son mur de verre de « papier peint très cher ».

À l’époque, la serre n’était pas bien équipée en isolation ni en climatisation, c’était donc un espace étouffant et pratiquement inutilisable. De plus, c’était un espace fastidieux à vivre, car il était entièrement fait de verre. Par conséquent, Philip Johnson a construit une maison en brique à côté pour garantir l’intimité et d’autres installations nécessaires. En effet, il aimait tellement Glass House qu’il a fini sa vie à Glass House. Même si une maison de verre n’est pas pratique pour un usage quotidien, elle serait un endroit parfait pour voyager et vivre dans la nature. De plus, grâce à la technologie moderne, l’isolation ou la climatisation ne posent plus de problèmes dans les maisons de verre.

ASSI- Sur 2538㎡ de terrain, une ancienne maison était déjà en place. Le client souhaitait que son logement et son hall d’enregistrement se trouvent dans cette vieille maison. Ils voulaient également offrir un petit-déjeuner aux invités ici. Il était donc essentiel de s’arranger entre l’architecture existante et la nouvelle. Il ne devait y avoir aucune interférence entre l’ancienne maison et les deux serres situées à proximité. Au début, le client souhaitait deux serres. Cependant, elle est devenue une maison individuelle composée de deux logements afin d’économiser sur les coûts de construction. Ces unités regardent dans des directions différentes. Ils peuvent tous deux profiter pleinement des avantages d’une serre. La salle mécanique a été placée entre les deux salles pour séparer les unités avec une efficacité mécanique. Chaque unité et la salle mécanique n’interfèrent pas les unes avec les autres.

Des piliers ont été placés à l’intérieur de la fenêtre pour maximiser la serre. L’épaisseur de la dalle de toit vise à garantir suffisamment d’espace structurel et d’installation tout en minimisant la forme et les proportions pour lui donner la même apparence que l’épaisseur de la dalle de plancher. Les pièces à vivre sont grandes ouvertes, tandis que les toilettes et une salle mécanique sont solidement fermées. Les deux unités incarnaient chacune des caractéristiques différentes. La première unité a des meubles au centre et la bordure est vide. À l’inverse, la deuxième unité a placé des meubles autour de la bordure, laissant le centre vide. Cette disposition offre un confort comme l’espace résidentiel habituel. En revanche, la première unité met l’accent sur les caractéristiques d’une maison de verre. Nous espérions ainsi que les visiteurs puissent choisir une chambre adaptée à leurs goûts.

ASI est un endroit où il faut aller au plus profond des montagnes. Les montagnes environnantes ont parfois un ciel bleu et parfois un épais brouillard. Les arbres créent également une variété de vues spectaculaires chaque saison, du vert aux feuilles d’automne colorées en passant par la neige blanche qui s’accumule. ASI pourra expérimenter ces changements de nature.