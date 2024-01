Maison ARQ10 / IDIN Architectes

© DOF Ciel | Sol

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

615 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Artefact, FAMELINE, Reynaers, Galerie de pierres, Suzuka, TOA

© DOF Ciel | Sol

Description textuelle fournie par les architectes. Ce projet, « ARQ », est conçu pour être une maison pour une petite famille moderne, où tous les espaces doivent remplir efficacement les fonctions. Comme toutes les maisons sont situées dans un quartier urbain, chacune avec une parcelle compacte, l’architecte est confronté au défi de créer des espaces verts de grande taille, des piscines et suffisamment d’espaces pour d’autres activités, adaptés au style de vie des citadins d’aujourd’hui. La majeure partie de l’agrandissement doit être réalisée verticalement, en mettant l’accent sur l’abondance de lumière naturelle et la ventilation transversale.

© DOF Ciel | Sol

Plan – Troisième étage

© DOF Ciel | Sol

© DOF Ciel | Sol

ARQ comprend deux types de bâtiments : M et L. Les deux types sont conçus sur la base du même concept et sont assez similaires en termes de conception, à l’exception d’un sous-sol supplémentaire et d’une cour en contrebas de type L. L’aménagement du premier étage des deux types est conçu pour être « semi-public » pour accueillir les invités et se prélasser qui peut également être transformé en espace repas pour les invités. Ce niveau permet des interactions entre les propriétaires et leurs invités, qui est également relié aux caractéristiques du sous-sol uniquement dans le type L, conçu pour être un « homme-cave » ou une salle polyvalente pouvant être personnalisée en salle de fête/ cave à vin/bar à cigares et cinéma maison. Le sous-sol s’ouvre également sur une cour en contrebas qui débouche sur le jardin du premier niveau, ce qui donne un sous-sol aéré avec vue sur la verdure mais en même temps toujours privé.

© DOF Ciel | Sol

© DOF Ciel | Sol

Diagramme

© DOF Ciel | Sol

© DOF Ciel | Sol

Au-dessus du premier niveau, une chambre est placée sur une mezzanine entourée d’espaces verts, tandis que le deuxième étage abrite une « zone semi-privée » pour les membres de la famille. Le deuxième étage est destiné à être l’espace où la famille passerait la plupart de son temps ; l’aménagement est un plan ouvert qui combine le salon et l’espace salle à manger. La piscine est également placée à cet étage, de sorte que l’ombre permettrait son utilisation toute la journée. De plus, lorsque la piscine n’est pas utilisée, elle devient un arrière-plan agréable visible depuis l’espace de vie, offrant un espace pour des activités telles que des fêtes. L’eau contribue également à rafraîchir l’air, créant une atmosphère confortable reliée au troisième niveau par un vide ouvert en forme de beignet. Les deux chambres principales sont situées sur les deux ailes du troisième niveau, face à la vue sur la verdure de la cour intérieure. Le toit du niveau suivant dispose d’un jardin sur le toit pour abriter des activités de loisirs. Les arbres situés sur le toit fournissent également une ombre accueillante aux utilisateurs du toit et réduisent la chaleur transférée vers les chambres situées en dessous.

© DOF Ciel | Sol

La conception d’ARQ est donc une combinaison de volume architectural avec des courts verts de poche qui sont insérés entre les joints des pièces, comme pour créer un flux vertical de verdure depuis le rez-de-chaussée et le disperser sur tout le toit sous la forme d’un jardin sur le toit. L’insertion de ces courts de poche entre les pièces augmente également la ventilation et apporte plus de lumière naturelle dans les espaces intérieurs. Il en résulte une solution de conception intéressante, qui pourrait être explorée davantage lors de la conception en milieu urbain comme moyen de réduire le dioxyde de carbone et de créer plus de verdure pour la ville.