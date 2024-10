Maison Annab / Bureau d’Ayeneh

© Ali Gorjian

Zone: 280 m²

280 m²



Année: 2021



2021



Photographies



Architectes principaux :



Ali Soltani, Atefeh Karbasi



© Ali Gorjian

Description textuelle fournie par les architectes. Annab House est un projet de deux étages conçu pour servir à la fois de maison privée et de maison d’hôtes, répondant aux besoins de la famille. La conception donne la priorité à la préservation des éléments naturels du site, notamment un ancien arbre Annab (jujubier). L’un des concepts clés était de créer un chemin menant de l’entrée du site à une petite cour, dotée d’un escalier unique. Cet escalier constituerait un élément important et invitant. De plus, de nombreux petits vides ont été conçus pour diriger la lumière naturelle vers les espaces intérieurs, créant ainsi une atmosphère spatiale unique.

© Ali Gorjian

Plan – Rez-de-chaussée

© Ali Gorjian

Située au nord du site, la maison ferme la cour sud, formée par le bâtiment et les murs latéraux. Le bâtiment a été légèrement en retrait pour s’aligner avec le voisin oriental, s’harmonisant avec l’environnement et mettant en valeur l’arbre Annab. Un chemin ouest mène à une petite cour confortable où se trouve l’entrée de la maison. L’escalier donnant accès au premier étage est constitué comme un élément unique le long du même chemin. L’entrée du site est orientée de manière à offrir un sentiment d’intimité aux résidents.

© Ali Gorjian

Section AA

Au-delà de la cour, un mur sépare l’entrée du reste de la maison. Cet élément architectural offre une séparation distincte entre ces espaces, ainsi que les zones publiques et privées.

© Ali Gorjian

© Ali Gorjian

Section CC

Baigné par la douce lueur d’une fenêtre orientée à l’est, le salon se situe derrière ce mur. La cuisine et le séjour s’ouvrent sur la cour sud et profitent d’une lumière naturelle abondante. Les trois chambres sont situées dans la partie nord de la propriété, chacune recevant la lumière naturelle du sud ou de l’est. Un autre vide dans la zone nord ajoute un caractère distinctif à la salle de bain.

© Ali Gorjian

Diagramme

Le premier étage de la maison est conçu comme une unité d’hôtes indépendante, comprenant un salon, une cuisine, une chambre principale et une salle de bains. Situé du côté nord, il comporte un « baharkhab » qui bénéficie de la lumière du soleil du sud. La chambre et la cuisine sont orientées au nord, tandis que le salon est orienté au sud.