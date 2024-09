Maison ANIKETANA / KASA DESIGN COLLECTIVE

© studio f8

+ 23

© studio f8

Description textuelle fournie par les architectes. Aniketana est située dans un quartier résidentiel calme, sur un terrain orienté au nord avec une façade de 40 pieds et une profondeur de 60 pieds. L’arbre existant à l’entrée est conservé car il apporte une touche de nature à l’espace tout en servant également de tampon et d’écran, créant un sentiment de séparation et d’intimité pour le site. Pour créer un sentiment de hiérarchie et donner la priorité à l’intimité, la maison est divisée en quatre niveaux principaux et empilés verticalement : le niveau d’entrée, l’espace familial, les espaces privés et la suite parentale. Nous entrons au rez-de-chaussée par un espace paysager qui nous mène au salon formel et au cinéma maison. La vie et les services des animaux de compagnie sont soigneusement rangés à l’arrière.

© studio f8

Diagramme

Plan – 1er étage

© studio f8

Le premier étage de la maison, accessible par un escalier ou un ascenseur, comprend les espaces salon, salle à manger et cuisine, conçus pour être un vaste espace ouvert singulier, sans murs de séparation pour interrompre la circulation. La possibilité de voir les murs périphériques avant et arrière à ce niveau, le rend plus aéré et connecté tout en permettant un plus grand sentiment de fluidité et de fonctionnalité, ce qui lui vaut le surnom de « vie à l’infini » de la part des clients. Les services publics et la salle d’eau sont discrètement cachés de la vue principale.

© studio f8

© studio f8

Plan – 2e étage

La cour à triple hauteur à côté de la salle à manger et de la terrasse avant renforce encore la sensation d’espace, donnant à la zone une impression de plus grande taille que sa taille réelle. La cuisine en îlot, qui a été recréée à partir de la maison précédente, est un élément clé de cet espace et constitue un centre névralgique pour les activités quotidiennes. Ce niveau est le cœur de la maison où l’on passe la plupart du temps. Le deuxième étage de la maison comprend un salon privé qui donne sur la cour à triple hauteur, offrant une atmosphère calme. La pièce est flanquée de la chambre des filles et des chambres d’amis. Chaque pièce a une connexion avec l’extérieur, avec une végétation luxuriante visible de l’intérieur.

© studio f8

Le troisième étage abrite la suite parentale, dotée d’un grand espace pour les armoires de chaque homme et de luxueuses salles de bain. Le salon privé, situé en face de la chambre, dispose d’un espace dédié à la méditation. La chambre elle-même est flanquée d’une cour verte à triple hauteur d’un côté et d’une grande terrasse en retrait de 15 pieds de profondeur à l’avant, qui fait face à un arbre majestueux et offre un refuge tranquille avec des vues naturelles sans compromettre l’intimité. La terrasse en retrait et spacieuse réduit efficacement l’échelle du bâtiment de l’extérieur, lui donnant une apparence plus résidentielle. Cet espace serein et paisible est l’endroit idéal pour que le couple commence sa journée, profitant d’un moment de calme ensemble avant de descendre pour commencer sa routine.

© studio f8

Diagramme 08

© studio f8

Le choix des matériaux pour cet aménagement spatial a été pensé de manière à compléter la verdure. La structure brute de la maison a été utilisée telle quelle avec un minimum d’ajouts. Une dalle post-tension de 9 pouces est utilisée pour créer les espaces sans colonnes. Pour dissimuler l’épaisseur de la dalle dans la façade, un détail en escalier a été incorporé ainsi que des jardinières, ce qui la fait paraître plus fine. La combinaison de rainures entre les plans de béton verticaux et horizontaux crée une sensation de légèreté et d’intérêt visuel, ce qui contribue à contrebalancer la lourdeur créée par le volume du matériau. Certains détails sont nés de l’expérimentation lors du processus de décoffrage du premier ensemble de colonnes de 9 pieds de long, où la beauté du matériau a inspiré les détails de conception.