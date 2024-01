Maison Agave / MORO Taller de arquitectura + Taller Omar Almaguer

© Nicolas Millions

Description textuelle fournie par les architectes. La ville de Tequila, Jalisco. C’est au milieu de l’industrie de la tequila et une destination touristique florissante. Cela a généré la croissance désordonnée de la ville, avec des matériaux industrialisés, une forte consommation d’énergie, l’identité d’une des villes les plus emblématiques du Mexique pour avoir un concept d’architecture “moderne” et un paysage d’agave.

La proposition Agave House est basée sur l’utilisation de matériaux issus de l’industrie de la tequila dans des éléments de construction tels que : murs, finitions, accessoires, meubles, portes, éclairage, sols et vitraux.

Avec cette idée, il a été possible d’intégrer une proposition avec l’identité du Mexique et du lieu où il est construit, en raison de l’utilisation du terrain, de la couleur caractéristique du lieu, des toits en pente et des tuiles. En considérant également les besoins de Toño, (un Jimador local), l’orientation du soleil, le climat, la topographie, le terrain du lieu, qui aboutissent à une maison avec des critères bioclimatiques, grâce à l’utilisation de ventilation croisée, d’éclairage naturel. , confort et climat.

Pendant la construction, cela a attiré la population locale, les étudiants, etc. Ils seront intéressés par l’utilisation de ces matériaux et systèmes de construction. Servir de lieu de formation et donner la possibilité d’élargir des connaissances constructives.

Une maison a également été réalisée grâce à l’utilisation d’éco-technologies telles que :

Toilettes sèches : C’est une toilette qui n’utilise pas d’eau, ne pollue pas, ne génère pas de déchets, ne génère pas d’odeurs ni de mouches et donne lieu à du compost humain.

Poêle et four à bois : Le bois de chauffage est aujourd’hui une ressource naturelle peu utilisée. Cette écotechnologie nous évite de gaspiller le gaz naturel, un hydrocarbure qui a mis des milliards d’années à se former dans le sous-sol et qui, une fois brûlé, est rejeté dans l’atmosphère rapidement et facilement.

Récupération des eaux de pluie : La maison dispose d’un conduit, d’un filtre à eau de type Tláloc d’Urban Island et d’une citerne de stockage de 5000 litres.

Chaudière électrique. Grâce à cet appareil, il est possible d’avoir de l’eau chaude sans avoir besoin de brûler des hydrocarbures, des déchets, du bois de chauffage, etc.