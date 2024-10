Maison à Silves / BOMO Arquitectos

© do mal o menos

2023



Description textuelle fournie par les architectes. Il s’agit d’un travail de réhabilitation de ce qui était autrefois une grange, située dans une ferme familiale, dans une petite vallée de la région de l’Algarve connue sous le nom de barrocal, sur la côte sud du Portugal. Une zone d’orangers et de plaines douces qui suit le cours de la rivière Arade, entre les hauteurs de la Sierra de Monchique et les zones plates et basses de la côte.

Ce bâtiment agricole de deux étages est situé à l’extrémité d’une longue maison de plain-pied, construite au début du XXème siècle, située sur un point élevé au centre de la propriété, qui contient également des zones de culture, une aire de battage. , puits et autres petites dépendances.

Plan – Rez-de-chaussée

Bien qu’il soit en continuité avec le reste de la maison, ce volume dans lequel l’intervention a été réalisée présente un langage très distinct et contrasté, nettement rural et fonctionnel, avec les caractéristiques constructives spécifiques à la région. À l’intérieur, il abritait trois salles autonomes, sans communication entre elles et sans lumière naturelle. Les seules ouvertures de la façade étaient celles des portes – opaques, basses et étroites – et l’accès à l’étage supérieur se faisait par l’escalier extérieur.

Plan – 1er étage

L’intervention a uni ces trois divisions, tant verticalement qu’horizontalement, créant au rez-de-chaussée un petit espace social composé d’un salon, d’un coin repas et d’une kitchenette, ainsi que d’une chambre et d’une salle de bain.

A l’étage supérieur, une deuxième chambre a été créée, large et haute, sur une mezzanine au-dessus du séjour, l’ancien escalier extérieur faisant désormais également office de petit balcon ouvert sur le paysage de la vallée.

La mezzanine résulte de la démolition partielle de la dalle existante et cherche à augmenter la lumière naturelle introduite par la nouvelle fenêtre haute ouverte dans le salon, résolvant ainsi avec les nouvelles portes extérieures vitrées, le problème de l’éclairage dans les différents espaces.

Section

Le 28 février 1969, un fort séisme toucha particulièrement cette région, provoquant l’effondrement de la partie supérieure du volume dans lequel nous intervenions, qui était entièrement construit en pierre irrégulière. À l’époque, la reconstruction de la partie affectée était réalisée à l’aide de briques percées industrielles, et la différence entre les deux ouvrages de maçonnerie était masquée par l’enduit et le badigeonnage des murs intérieurs et extérieurs.

Dans le projet, il a été décidé de révéler cette histoire, en la transformant en un principe constructif qui organise l’intervention. Au rez-de-chaussée, le plâtre des anciens murs a été enlevé, exposant la pierre, et le nouvel escalier et le nouveau mur de séparation entre la chambre et la salle de bain ont été construits à l’ancienne, également en maçonnerie irrégulière en pierre.

Ainsi, cet ensemble de murs en pierre peinte en blanc forme une base solide pour la maison, qui contraste avec l’étage supérieur aux murs lisses, constitués de briques ajourées plâtrées.

Dans la zone mezzanine, cet élément de construction est également exposé, révélant la différence d’épaisseur entre les deux types de murs. La modification apportée au mur extérieur se révèle également ici, en construisant de manière contemporaine le cadre de la nouvelle fenêtre haute, en béton armé, partiellement noyé dans la maçonnerie en pierre.

Le revêtement de sol a été réalisé avec des carreaux de terre cuite faits à la main provenant de hangars traditionnels en argile à proximité, et certains détails de la menuiserie traditionnelle ont été réinterprétés sur les portes et les volets, en bois de pin.

Le volume extérieur a été clarifié par la démolition de certains volumes ajoutés et le détachement de la première marche de l’escalier extérieur, et de nouveaux volets extérieurs ont été introduits pour protéger les vitrages. À ce jour, l’intervention prévue pour l’espace extérieur adjacent n’a pas été réalisée.

Les clients, deux médecins et un agronome (et leurs enfants et petits-enfants), entraient dans une nouvelle phase de leur vie, celle de la retraite, et il nous semble qu’ils voulaient faire ici ce qu’ils avaient toujours fait, tout au long de leur carrière professionnelle. la vie : prendre soin et guérir, préserver, donner la vie et l’avenir. Toujours de la manière la plus chaleureuse et humaine possible, pour laquelle nous laissons cette mention et nos remerciements.