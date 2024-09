Maison à Shunde / Multi-Architecture

© Siming Wu

+ 24





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

82 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Architecte principal :



Yuan Jin



© Siming Wu

Description textuelle fournie par les architectes. C’est la résidence d’une famille de cinq personnes à Shunde. Le couple est employé de la ville. Leurs enfants viennent d’atteindre l’âge adulte. Bien que le grand-père des enfants soit vieux, il est de bonne humeur. Le site est situé au centre de la ville. Les bâtiments environnants sont également à usage résidentiel. Il s’agit d’un immeuble d’habitation auto-construit typique dans le delta de la rivière des Perles. La ferme mesure 8 mètres de large et 10 mètres de profondeur, ce qui est très similaire aux autres fermes du bloc. Les côtés nord et sud sont des ruelles étroites et le côté ouest est une étroite ruelle sans issue. Seul le côté est avec une meilleure vision et un meilleur éclairage.

© Siming Wu

Ligne 1 (ancien plan) : L’ancienne maison familiale à ossature de trois étages a été construite dans les années 1980. L’allée sud est choisie comme entrée et il y a une petite cour, après se trouve la salle ancestrale. L’autel est orienté au sud, dos au nord, et le sens de la séquence est bon. Les escaliers sont situés au milieu de la maison et la conduite d’écoulement à chaque étage y est concentrée. Le terrain étant entouré de trois côtés, une telle disposition intérieure signifie que la cuisine du premier étage et les chambres du deuxième et troisième étage sont mal orientées. Ce problème est très courant dans les blocs locaux et dans les communautés. En raison de ces limitations, il est impossible de faire preuve d’imagination pour l’espace de vie grâce à des aménagements ciblés pendant le processus de construction et c’est également un problème couramment rencontré dans le domaine des maisons auto-construites. Afin de construire cette ferme de la manière la plus optimale possible, le couple a commencé à solliciter l’intervention d’architectes.

© Siming Wu

© Siming Wu

Ligne 2 (plan) : Le prototype des maisons folkloriques cantonaises traditionnelles est « trois travées avec deux couloirs ». À mesure que le terrain devient de plus en plus compact, des maisons à deux travées de « caractère Ming » et des maisons « Bamboo Tube » à une seule travée apparaissent. Dans la construction actuelle de maisons auto-construites à quatre étages, le prototype de maison à un étage ou au plus à deux étages à « trois travées avec deux couloirs » semble avoir été oublié. Le nombre de baies est davantage une question de lois économiques que de poursuite de la vie. Cependant, dans le processus passant de trois travées à deux travées puis à une travée unique, la profondeur est restée durable.

© Siming Wu

Section

Ligne 3 (plan) : On peut comprendre la ferme comme une poche en forme de U. Du côté est se trouvent la lumière du soleil et le paysage, et l’intérieur de la forme en U l’examinera en profondeur.

© Siming Wu

Ligne 4 (façade) : En ce qui concerne la façade, les problèmes auxquels nous sommes confrontés étaient qu’une façade de 8 mètres de large ne suffit que pour deux travées au maximum et comment construire un système de vie vertical. Les deux baies peuvent être une grande et une petite. La baie pour l’espace personnel mesure 3,7 m et l’autre pour l’espace commun mesure 4,5 m. Cela permet à chaque membre de la famille d’être à un étage différent. Le couple habite au sommet. L’espace commun à chaque étage devient leur besoin de se connecter les uns aux autres.

© Siming Wu

© Siming Wu

Ligne 5 (plan) : Quatre étages + deux travées peuvent aménager quatre espaces personnels et quatre espaces communs : hall ancestral, cuisine, coin repas, salon et salle d’étude. Les escaliers et l’ascenseur sont destinés au troisième type d’espace, que l’on peut simplement appeler l’espace de circulation. C’est sur le côté le plus intérieur de la poche en forme de U qui permet aux gens de se tenir là et de regarder à travers l’espace commun vers la vue lointaine extérieure, de relier la transition de l’espace personnel à l’espace commun et d’apporter une sensation spatiale plus riche au propriétaire. La taille de ce troisième espace n’est donc pas compressée au minimum.

© Siming Wu

© Siming Wu

Ligne 6 (façade) : La hauteur du sol du garage peut être réduite au minimum pour laisser plus de hauteur à la chambre. La hauteur au sol de l’espace commun est uniforme de 3,5 m. Il existe ensuite une différence de hauteur entre l’espace personnel et l’espace commun. Une telle différence de hauteur permettra à la ligne de visée du troisième espace de traverser l’espace commun et d’obtenir une profondeur de champ inattendue.

© Siming Wu

© Siming Wu

Ligne 7 (plan) : Selon le rythme ci-dessus, neuf colonnes sont placées. Un porte-à-faux de 1,8 m est formé à l’ouverture de la forme en U, renforçant la différence d’ouverture entre l’ouverture de la poche et l’intérieur de la poche. Cinq colonnes sont cachées dans le mur du début à la fin, mais A3, B2, C1 et C2 sont exposées aux deuxième, troisième et quatrième étages.

© Siming Wu

© Siming Wu

Ligne 8 (façade) : Une fois que la façade principale est déterminée comme étant en porte-à-faux, la maçonnerie, les ouvertures de fenêtres, les avant-toits en surplomb, etc. sont tous résumés sous forme de lignes horizontales.

© Siming Wu

Ligne 9 (plan) : Plans de la « Maison à Shunde ».

© Siming Wu

Le deuxième étage est la cuisine et la chambre du grand-père. La cuisine et la salle à manger ont une vue directe sur l’extérieur grâce au balcon de 1,8 m de profondeur. En même temps, grand-père peut sortir de sa chambre sur ce balcon et entrer dans la cuisine et la salle à manger de l’extérieur. Un balcon séparé pour le séchage a été aménagé pour grand-père à l’ouest, qui exposait également le pilier A3. La relation ci-dessus encourage grand-père à garder un état d’émerveillement à la maison.