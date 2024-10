Maison à ossature II / Jespersen Nødtvedt

© Emil Jespersen

+ 20





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

40 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Architectes principaux :



Emil Jespersen



© Emil Jespersen

Description textuelle fournie par les architectes. Frame House II est une maison familiale située à Holte, au Danemark, inspirée de l’architecture japonaise traditionnelle et de la tradition danoise des jardins familiaux, avec des façades en bois peintes en noir et une toiture en feutre. La maison de 40 mètres carrés forme son propre petit corps de bâtiment qui se façonne en fonction des vues et du rythme de la journée. La maison flotte presque au-dessus du terrain comme un pavillon japonais sur un terrain en pente. Le toit et la construction relient les terrasses et les espaces intérieurs depuis un niveau surélevé, avec des escaliers et des bordures à habiter.

© Emil Jespersen

© Emil Jespersen

Plan

La construction de la maison s’inspire des colombages traditionnels avec charpentes et panneaux (remplissage). La structure porteuse composée de 25 colonnes en bois présente une feuillure sur les quatre bords où les revêtements intérieurs et extérieurs s’insèrent ainsi que les vitres. Les panneaux peuvent être remplis de murs isolés ou de verre installé directement dans la structure sous forme de fenêtres sans cadre, donnant l’impression d’espaces ouverts entre les murs en contreplaqué d’inspiration japonaise. Les espaces intérieurs et extérieurs se replient entre la grille structurelle carrée, créant des niches, des vues et des espaces confluents et pourtant séparés.

© Emil Jespersen

La construction est réalisée à partir de sapin de Douglas danois, récolté à moins de 100 kilomètres de la scierie. À l’intérieur, la maison est revêtue de contreplaqué de bouleau, ce qui fait ressortir clairement la construction rougeâtre de Douglas. À l’extérieur, la maison est revêtue de lattes de Douglas horizontales, qui s’étendent entre les poteaux visibles et sont peintes avec de la peinture à l’huile de lin noire. La structure des murs est constituée d’isolants en fibre de bois et de panneaux éoliens en fibre de bois, et les seuls matériaux autres que le bois dans la maison sont les panneaux de ciment situés sous la maison et les fondations ponctuelles.

© Emil Jespersen

© Emil Jespersen

La grille globale est carrée, mais les murs remplis créent des niches à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, offrant de grandes possibilités de variation et d’expériences sur la petite parcelle dense. En été, les deux terrasses peuvent être ouvertes, permettant ainsi de se fondre entre l’intérieur et l’extérieur. La petite maison dispose d’une gamme d’intérieurs flexibles et optimisés, et la maison elle-même devient un meuble avec des rebords et des escaliers sur lesquels s’asseoir. Le canapé est doté d’un élément flexible sur roulettes qui peut servir soit de table basse, soit d’extension du canapé, soit de pièce finale du lit d’appoint.