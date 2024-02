Maison à logements multiples à Godeung-dong / Archihood WXY

© Parc Cygne

Une maison étroite et profonde – Vers 2019, un couple qui avait acheté un terrain dans le district de Godeung, à Seongnam, nous a rendu visite pour commander leur premier projet de conception de maison. Ils travaillaient sur le même lieu de travail et l’un d’eux rêvait d’une seconde vie d’exploitant de café après sa démission. Ensemble, nous avons visité le site du projet, un site d’habitation à logements multiples typique du nouveau quartier de développement de la ville. Chacun des lots ici était tout aussi large et large qu’il pouvait à peine accueillir un immeuble de quatre étages avec des équipements de quartier et des logements collectifs mixtes, et il semblait évident que la route de 6 m de large deviendrait bientôt comme un parking.

À l’époque où nous parlions du début des travaux, des bâtiments achevés apparaissaient ici et là. La plupart d’entre eux ont été placés le plus près de la route afin de maximiser le ratio de surface au sol, tandis que les techniques créatives de conception de lofts diversifiaient l’horizon du quartier au point de donner le vertige aux yeux.

Plan – 3e étage

Nous avions déjà rencontré des conditions de site similaires lors de notre travail sur le projet Gap House, dans lequel nous avions proposé la cour et le balcon long et étroit comme solution. Le terrain de ce projet de Godeung-dong mesurait environ 12 mètres de large, il était donc extrêmement ahurissant de construire juste un parking, sans parler de la cour. La seule solution qui nous restait semblait être le balcon long et étroit et l’éloignement du bâtiment de la route. Étant donné que la route principale de 6 m de large n’était pas suffisante pour bloquer la vue de l’autre côté de la route, nous nous sommes efforcés d’éloigner le plus possible la façade du bâtiment de la route. Dans la même veine, nous avons placé le balcon long et étroit au centre de la maison au lieu d’un grand balcon à l’avant et avons conçu les fenêtres avant également sous une forme longue et étroite afin de minimiser la visibilité de loin. .

Article 02

Mais dès le début de la conception, nous avons rencontré de grandes difficultés : compte tenu de la réglementation d’accès solaire applicable à ce terrain de 12 m de large, nous n’avons pas pu utiliser la moitié du 4ème étage. La formule générale implicite pour ce type de logement étant le commerce au 1er étage, le logement locatif du 2ème au 3ème étage et la maison du propriétaire au 4ème étage, notre client a été profondément déçu que la moitié du 4ème étage soit indisponible. Inévitablement, nous avons décidé d’utiliser la moitié du 3ème étage ainsi que le 4ème étage pour la maison du client. En plaçant les chambres au 3ème étage et l’espace de vie au 4ème étage, avec le vaste jardin sur le toit occupant la moitié du 4ème étage, nous avons voulu donner le sentiment de vivre dans une maison en duplex indépendante.

Élévation 03

L’avenir de ce quartier étant si clairement prédit, nous avons proposé d’utiliser des matériaux que d’autres n’utiliseraient probablement pas, mais des matériaux placides et non artificiels. Nous avons convaincu le client de notre proposition de combiner le bois dur avec le béton apparent coulé en Euroform en ajoutant une histoire non assurée qui faciliterait la vente de logements locatifs par les ingénieurs-conseils en structure. Heureusement, l’histoire est devenue réalité. Parmi toutes sortes de maisons flashy, cette maison avait seulement l’air placide, en particulier son 4ème étage, entièrement recouvert d’akoya et ressemblant à une caisse en bois, est devenu un symbole distinct de cette maison. Pour les murs et le plafond de l’entrée du 1er étage, de l’acier inoxydable brillant a été utilisé pour exploiter la faible hauteur du plafond au profit du design.