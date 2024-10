Maison à Konstancin / BDR Architekci

© Konrad Basan

Description textuelle fournie par les architectes. La maison est située à Konstancin-Jeziorna, une station thermale près de Varsovie célèbre pour son magnifique paysage verdoyant et boisé. Lors de la conception de la maison, nous avons voulu tirer parti des qualités et des conditions naturelles du terrain. La conception incarne donc l’idée de vivre au plus près de la nature. Le séjour, situé au premier étage, s’ouvre au maximum sur l’environnement. Grâce à l’utilisation de vitrages complets et de fenêtres coulissantes, l’espace commun se confond avec l’extérieur, soulignant une relation forte entre la nature et le bâtiment. La terrasse couverte environnante constitue un tampon qui apporte de l’ombre à l’intérieur et agrandit l’espace de vie. Une chambre, une chambre d’enfants, un bureau et des salles de bains sont situés au premier étage. Tous les espaces utilisables (y compris les salles de bains) des deux étages ont accès à des terrasses et à des vues sur la nature environnante.

Plan – Sous-sol

La forme compacte du bâtiment maximise l’espace vert sur la parcelle. Le plan efficace offre la plus grande fonctionnalité possible compte tenu des limitations imposées par la taille du terrain et les dispositions légales. Le bâtiment est réalisé en construction hybride : la structure hors sol repose sur une charpente en acier complétée par des éléments en bois lamellé-collé, tandis que le sous-sol et l’escalier sont en béton armé. Les façades sont constituées de panneaux de fibres de ciment fraisés.

Les intérieurs ont des couleurs douces et des formes simples, attirant l’attention sur la verdure extérieure. Le séjour ouvert avec cuisine a été conçu dans des tons neutres en utilisant du blanc et des matériaux naturels : bois et quartzite. Ainsi, le panorama extérieur devient l’élément principal et le plus important affectant l’intérieur. Des revêtements de meubles et des carreaux de céramique grand format aux couleurs pastel uniformes ont été utilisés dans les salles de bains et le couloir. Les éléments structurels du bâtiment sont apparents à de nombreux endroits : poutres en I en acier dans le salon, charpente en bois dans les pièces à l’étage ou puits en béton armé dans la cage d’escalier.

Le bâtiment est conçu pour être respectueux de l’environnement. L’utilisation d’une structure à ossature d’acier a permis une utilisation efficace des matériaux de construction et un processus de construction plus court. Les avant-toits et les arcades protègent les intérieurs de la surchauffe en été. Des panneaux photovoltaïques ont été placés sur le versant sud du toit et l’énergie générée peut être utilisée pour recharger, par exemple, un véhicule électrique. Toutes les installations ont été intégrées à l’aide d’un système de maison intelligente. Le bâtiment est également équipé d’une pompe à chaleur et d’un réservoir d’eau de pluie.