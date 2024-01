Maison à Itu / Galeria Arquitetos + Terra Capobianco

© Manuel Sa

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet de réforme d’une résidence située dans la copropriété Terras de São Jose à Itu est né du désir d’un couple avec deux enfants de passer plus de temps avec ses amis et sa famille, loin du rythme trépidant de la ville de São Paulo. La maison acquise par la famille a vu son espace de vie repensé grâce à une intervention précise et riche, résultant en un environnement spacieux, confortable et sophistiqué.

L’agencement de la maison sur la parcelle en “L” permet différentes situations d’utilisation dans les jardins environnants. La piscine est située dans le jardin central, avec accès au niveau principal de la maison, à 6,5 mètres au-dessus du niveau de la rue. A côté de la piscine se trouve le balcon gourmand, qui sert d’entrée à la résidence et accueille les visiteurs dans une atmosphère chaleureuse, compte tenu de la présence importante du bois au plafond et du mobilier soigneusement sélectionné par les architectes du projet.

Plan du rez-de-chaussée

La continuité du plafond en bois à l’intérieur de la résidence marque l’axe de l’espace social de la maison et relie le jardin central à la cour arrière, plus intime et abritant le jacuzzi et le hamac.

Le plafond en bois gagne en hauteur dans le salon et la salle à manger en simulant une pente de toit à deux eaux. La différence de hauteur de plafond permet une variation spatiale au sein d’un même grand espace. L’agencement contribue au fait que bien qu’il s’agisse d’un espace unique, il a des utilisations différentes, comme un espace de lecture et une salle de télévision. L’espace social sépare également les chambres d’amis, situées dans l’aile ouest de la résidence, de la famille, qui occupe l’aile est, garantissant ainsi l’intimité des deux.

