Maison à Guardamar del Segura / Bernardo Cerrato

© Milena Villalba

Description textuelle fournie par les architectes. Le principal problème du terrain est qu’il ne présente qu’une façade étroite par rapport à sa profondeur : environ 5 x 19 mètres. D’autre part, les différentes hauteurs des bâtiments mitoyens imposaient une étude minutieuse du volume obtenu pour introduire la lumière naturelle et tenter d’obtenir une ventilation naturelle dans toutes les pièces principales de l’habitation.

En partant d’une cour centrale comme élément clé qui configure toute la maison et de la position exacte de l’élément de communication vertical, nous avons réussi à résoudre dans une large mesure le défi auquel nous étions confrontés : doter la maison de pièces spacieuses et confortables, permettre lumière pour atteindre les zones situées à l’extrémité de la parcelle et pour obtenir l’intimité nécessaire pour les parties du programme souhaitées par le client.

Au niveau programmatique, le plan d’étage est stratifié par usages en fonction des heures de lumière naturelle qui pénètrent dans le logement et de l’intimité requise, ce qui entraîne une inversion du programme que l’on retrouve couramment à chaque niveau : au premier étage se trouvent les chambres. et les chambres les plus privées, et au deuxième étage la zone jour.

En suivant les principes de base de la thermodynamique, nous obtenons des bénéfices passifs dans la performance énergétique de la maison : nous nous appuyons sur cette cour pour l’utiliser comme source d’éclairage et de rayonnement pour la zone jour.