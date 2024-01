Maison à capuchon d’aubépine / Architecture BENT

© Tatjana Plitt

Description textuelle fournie par les architectes. Les clients de Hawthorn Hood (un couple de professionnels avec des jumeaux en âge d’aller à l’école primaire) ont contacté notre studio pour concevoir une extension de rénovation pour une maison qu’ils occupaient dans une banlieue voisine. Il est devenu évident, grâce aux premières investigations, que la conception résultante serait probablement fortement compromise en raison d’un certain nombre de limitations inhérentes à la maison et au site, la plus importante étant l’orientation solaire du lotissement.

Plan – Rez-de-chaussée proposé

Ces premières conversations ont déclenché la recherche d’une maison et d’un site qui répondraient mieux aux besoins à long terme de notre client. Une courte liste de banlieues, de rues et d’orientation préférées a éclairé une campagne d’envoi de lettres qui a abouti à l’achat du site du projet. Les discussions sur la conception ont commencé à la hâte, et le résultat est une maison « pour toujours » lumineuse et attrayante qui coche toutes les cases de nos clients !

Diagramme conceptuel

La maison d’origine a un fort caractère d’époque et est protégée par une superposition patrimoniale. Plutôt que de tourner le dos à la forme et à la matérialité de la maison d’origine, notre réponse a été de s’intéresser et de réinterpréter les caractéristiques qui la définissent, en particulier les grandes proportions des espaces intérieurs existants et la forme hautement articulée du toit en terre cuite. Le projet a commencé par « déclipser » une précédente rénovation d’extension à l’arrière de la maison et par la reprogrammation du plan d’étage pour exploiter la cour arrière ensoleillée.

Les chambres et les services publics occupent la maison d’origine et la forme spacieuse du toit, tandis que les nouveaux espaces de vie, positionnés au nord de la maison d’origine, s’appuient sur la grandeur des intérieurs d’origine, exploitent la lumière du soleil du nord et encadrent les vues sur l’arrière-cour et la piscine. Les nouveaux espaces de vie sont définis à l’extérieur comme une récupération du toit de la maison d’origine, rabattu à l’arrière de la maison en réponse à la fonction des espaces intérieurs tout en offrant un clin d’œil sympathique à la maison d’origine et aux lignes de toit environnantes. quartier patrimonial.