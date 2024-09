Maison 14-bis / Galerie des Offices

© Renato Nishimura

Zone: 420 m²

420 m²



Année: 2024



2024



Photographies



Architecte principal :



Mauricio Salvi, Ana Paula Soares



Description textuelle fournie par les architectes. Lors de notre visite du site avec le client, nous avons remarqué certaines caractéristiques particulières qui, selon nous, sont devenues des éléments directeurs de ce que le projet allait devenir. À notre arrivée, nous avons ressenti une atmosphère bucolique et un sentiment de paix. Le site, situé dans une communauté fermée de la ville de Campinas, faisait face à une ferme. Avec une vue dégagée, nous pouvions observer le train Maria Fumaça qui passait et, à ce moment-là, la direction des vues de la maison était déjà révélée ou suggérée.

Une autre particularité de ce terrain de près de 1000 m² était sa forme, avec seulement trois côtés, dont un grand côté courbé, ressemblant à un terrain de baseball, avec une pente d’environ 4 mètres. Étant donné cette forme, nous avons rapidement réalisé que le tracé ne serait pas orthogonal et qu’il serait intéressant de profiter de l’élévation plus élevée. Lors de la création du projet, l’intention était de créer deux zones distinctes à l’étage supérieur pour profiter de la vue : une pour le couple et une autre pour toute la famille et les invités. Cette idée de deux ailes, avec une véranda à chaque extrémité, combinée à la forme et à la topographie du terrain, a donné naissance à un projet qui, d’une certaine manière, rappelle les ailes du 14-Bis, l’avion de Santos Dumont.

Plan – Terrain

Pour le rez-de-chaussée, l’idée était de laisser place à la contemplation. Pour cela, des baies vitrées ont été intégrées pour offrir des vues sur le jardin et la ferme. De cette façon, l’étage supérieur, avec sa forme d’aile, semble flotter au-dessus du terrain. Le tout a été mis en valeur par la légèreté et la sophistication de la structure métallique, et c’est ainsi qu’est née la Casa 14-Bis.