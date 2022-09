Maisie Smith révèle un doux hommage à son petit ami Max George

MAISIE Smith a révélé un doux hommage au nouvel homme Max George.

La popstar de All Time Low, 34 ans, et l’ancienne actrice d’EastEnders, 21 ans, ont rendu public leur romance le mois dernier.

Maisie Smith a rendu son statut de relation limpide avec son dernier survêtement

Son clobber portait le nom de famille de son petit ami popstar Max George

Pourtant, pour ceux qui ne sont pas au courant du nouveau statut relationnel des candidats à Strictly Come Dancing, la rousse l’a clairement expliqué.

Maisie a profité de ses histoires Instagram pour télécharger une photo prise de dos, la montrant debout dans un bâtiment à la façade de verre attendant une voiture.

Elle était armée de son sac de voyage fluo et attachée ses cheveux en une queue de cheval rugueuse – mais c’était son survêtement révélateur qui ne pouvait être ignoré.

Dans un doux hommage au morceau The Wanted, elle arborait un maillot avec son nom de famille dans le dos, avec un pantalon assorti.

Ce mois-ci, Maisie a également ajouté le nom de Max à sa section d’introduction Instagram, ainsi qu’un cœur d’amour rouge rubis.

Récemment, pour sa part, Max a révélé ses pensées privées sur Maisie.

Le morceau Wanted – qui a rencontré Maisie pour la première fois lors de leur passage commun sur Strictly – s’est ouvert sur ses émotions après avoir partagé un appel téléphonique.

Max a posté une capture de leur chat vidéo Facetime sur sa page Instagram, le montrant se promenant à l’extérieur alors qu’elle était blottie dans son lit.





Elle avait l’air frais et rayonnante avec un minimum de maquillage et un grand sourire.

Son homme fier n’a pas tardé à jaillir dans sa légende: “Comment quelqu’un peut-il être si joli”, suivi d’un visage Emoji adoré.

Elle a ensuite ajouté en réponse: “Arrêtez-le”, suivi d’un visage Emoji souriant.

Son attirance pour elle a de nouveau été prouvée lorsque le couple a posé pour un selfie, le montrant en train de l’embrasser dans le cou pendant que la star de la télévision lui montrait le ventre tonique.

Ils sont devenus officiels sur Instagram après que Max a partagé une publication romantique avant les débuts de Maisie sur Celebrity SAS: Who Dares Wins de Channel 4.

Le mois dernier, The Sun a révélé des clichés exclusifs de la pause adorée de Maisie et Max en Crète.

Et il semble que l’avenir soit prometteur pour le couple, Maisie étant prête à profiter des contacts musicaux de Max alors qu’il l’aide à lancer une carrière pop.

Notre source a révélé en exclusivité : « Elle n’a pas caché à Max son désir de s’essayer à la musique et Max a été très encourageant.

“Il a connu un grand succès au fil des ans avec The Wanted, il a donc beaucoup de contacts qui peuvent aider Maisie à atteindre son objectif.”

Maisie a sorti un EP intitulé Where My Heart Is en 2017 qui n’a pas réussi à se classer.

La paire est devenue officielle sur Instagram peu de temps avant le relais SAS Who Dares Wins de Maisie

La paire emballée sur le PDA lors d'une récente séance de gym

Max a récemment parlé de sa "jolie" petite amie