Maisie Smith retire la bague de “fiançailles” alors qu’elle sort dans des gilets assortis avec Max George après des rumeurs de proposition

MAISIE Smith a retiré sa bague de “fiançailles” lors d’une journée avec Max George après avoir déclenché des rumeurs selon lesquelles il avait posé la question.

La semaine dernière, le couple a alimenté les spéculations sur le fait qu’ils allaient se marier après que l’actrice Maisie a lancé un cierge magique pendant ses vacances.

Éclaboussure

Éclaboussure

Mais quand elle et le chanteur de The Wanted Max ont été pris à Birmingham, la main de Maisie, 21 ans, n’avait plus de bague.

Elle et Max, 34 ans, portaient des gilets assortis pour la sortie et avaient l’air confortables dans des bonnets et des pulls.

Maisie a fait parler les fans pour la première fois la semaine dernière lorsque, sur des photos partagées sur Instagram, Maisie pouvait être vue arborant un bling à l’annulaire alors que le couple adoré posait au soleil.

Les fans n’ont pas tardé à signaler le nouvel ajout avec un commentaire: “Est-ce une bague de fiançailles?”

Cependant, des initiés ont déclaré au Sun que même si les co-stars de Strictly Come Dancing ne sont pas encore fiancées, elles ont fait passer leur relation au niveau supérieur en présentant leurs parents l’un à l’autre.

Une source a déclaré: «Maisie et Max sont absolument amoureux et voulaient que leurs familles se rencontrent correctement.

«Ils se sont envolés pour Chypre avec leurs deux familles pour passer du bon temps ensemble.

“L’emploi du temps de Maisie est très chargé à cause de la tournée Strictly, ils ont donc pensé que prendre des vacances en grand groupe serait une chance pour eux de bien se connaître, plutôt que de passer quelques heures au Royaume-Uni.





“Max est éperdument amoureux de Maisie et voulait que sa famille comprenne pourquoi elle était la femme parfaite pour lui.

“C’est un signe du sérieux qu’ils prennent tous les deux.

“Ce n’est pas une romance éclair pour Maisie et Max et tout le monde semble bien s’entendre, c’est tout ce qu’ils auraient pu espérer.”