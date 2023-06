Maisie Smith montre son incroyable corps de gym dans un soutien-gorge de sport et un legging selfie

L’ACTRICE Maisie Smith a montré son physique impressionnant après avoir pris un selfie au gymnase.

La superbe jeune femme de 21 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour révéler ses abdos tout en posant dans un haut court blanc moulant.

Maisie Smith a dévoilé ses abdos lors d'une séance de gym

Elle a relevé ses cheveux d’une main et s’est regardée dans le miroir, tout en enfilant des leggings et des baskets de sport rose vif.

Maisie a opté pour un maquillage minimal pour sa séance de gym et pouvait être vue avec divers équipements derrière elle.

Le selfie d’entraînement de Maisie survient après qu’elle a dit aux fans qu’elle était « sur un nuage » alors qu’elle se détendait au bord de la piscine du St. Regis, The Palm à Dubaï.

Maisie portait une chemise rose ouverte sur son épaule, révélant ses abdominaux et son haut de bikini blanc.

Ses cheveux cuivrés tombaient en vagues sur un œil et elle a terminé le look avec une jupe flottante alors qu’elle était assise sur un canapé extérieur confortable.

Le petit ami Max George, qui a pris la photo, l’a qualifiée de « beaute » dans les commentaires.

Jeudi soir, le couple s’est câliné et embrassé en regardant Coldplay au stade Etihad de Manchester City.

La soirée de rendez-vous est survenue après que Maisie a laissé entendre qu’elle était sur le point de reprendre son rôle de Tiffany Butcher dans EastEnders.

Maisie, qui n’avait que six ans lorsqu’elle a rejoint la série, a joué pour la dernière fois dans le programme il y a deux ans.

Dans une interview avec OK !, elle a déclaré : « Vous ne quittez jamais EastEnders. J’ai une famille là-bas qui y restera pendant les 50 prochaines années. J’aurai toujours une place là-bas. La prochaine fois que quelqu’un se marie ou meurt, je suis sûr que je serai de retour.

Le personnage de Maisie, Tiffany, a quitté Walford pour vivre avec son frère Liam en Allemagne.

Elle a ajouté: « Ils m’ont vu grandir et ne m’ont jamais traité différemment. »

Depuis qu’elle a quitté le feuilleton, Maisie est apparue sur Strictly Come Dancing et tourne un film de gangsters londonien intitulé Bermondsey Tales: The Fall of the Roman Empire.

Maisie a récemment posé en bikini à Dubaï