Maisie Smith montre ses fesses en bikini string blanc en vacances avec son petit ami Max George

MAISIE Smith a révélé ses fesses couleur pêche dans un bikini string en vacances avec son petit ami Max George.

L’ancienne star d’EastEnders a rendu les fans fous avec ses derniers clichés sur Instagram.

Instagram

Maisie Smith a rendu les fans fous avec ses derniers clichés[/caption] Instagram

L’actrice a partagé des photos de bikini rétro[/caption]

Elle joue actuellement dans Strictly Ballroom, la comédie musicale, et a partagé les photos de retour d’un récent voyage à Dubaï.

Maisie, 21 ans, s’est envolée pour la pause avec le petit ami de The Wanted Max en décembre.

Le couple avait troqué le Royaume-Uni glacé pour le Palm exclusif à Dubaï, où les températures étaient d’environ 25 degrés, et ils laissaient régulièrement les fans baver devant leurs clichés de vacances.

Réagissant à ses dernières photos, un admirateur a qualifié Maisie de « superbe » sur Instagram et un autre a déclaré : « Vous prenez littéralement les meilleures photos les uns des autres. beau couple!”

Un troisième a jailli: “Vivez votre meilleure vie x Vas-y fille x”

La semaine dernière, ils étaient à New York pour leurs sixièmes vacances ensemble depuis qu’ils sont devenus un objet.

Le couple s’est envolé du côté de l’État pour sonner le Nouvel An dans la Grosse Pomme et s’est filmé en train de partager des câlins.

Au début du voyage, la paire a montré qu’elle était parfaitement synchronisée en portant des tenues assorties.

Et Maisie avait l’air plus heureuse que jamais sur les photos de leur voyage, qui comprenait une visite à Central Park et un restaurant italien.

maisiesmithofficial/Instagram

Max et Maisie ne pouvaient pas arrêter de s’embrasser[/caption]