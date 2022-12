Maisie Smith montre des abdos incroyables en bikini à peine là en vacances avec Max George

La star d’EASTENDERS, Maisie Smith, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour poser pour un selfie miroir révélateur pendant ses vacances avec Max George de The Wanted.

Maisie, 21 ans, qui est surtout connue pour son rôle de Tiffany Butcher dans EastEnders, profite actuellement du soleil dans la magnifique Dubaï avec son petit ami célèbre Max George de The Wanted.

Maisie Smith a posé pour un selfie miroir pour documenter son dernier jour à Dubaï[/caption]

Le couple adoré Maisie et Max ont passé une journée dans un buggy de sable tout en vivant à Dubaï[/caption]

La star a posté un selfie dans ses histoires avec la légende : “Dernier jour” suivi d’un visage triste, sa propre expression étant tout aussi peu impressionnée alors qu’elle portait des lunettes de soleil noires avec les cheveux attachés en chignon.

Montrant son ventre incroyablement tonique et enfilant une chemise rose, Maisie portait un bikini violet brillant en un clin d’œil.

L’actrice a ensuite partagé une belle photo de la piscine scintillante de leur lieu de vacances exclusif, où ils ont profité de températures allant jusqu’à 25 degrés.

Maisie documente souvent ses tenues de vacances lors de ses voyages et a récemment séduit dans un bikini à imprimé léopard au bord de la piscine à Dubaï alors que le couple profitait de ses cinquièmes vacances de l’année.

Le couple adoré s’est lancé dans plusieurs escapades de luxe au cours des derniers mois, malgré les sourcils levés avec leur relation naissante.

Ils se sont envolés pour la Laponie, le Portugal, Majorque, la Crète et même des vacances à Chypre avec leur famille.

Max et Maisie ont reçu leur juste part de critiques en raison de l’écart d’âge notable dans leur relation, mais semblaient être devenus de plus en plus forts malgré cela.

Max George et Maisie Smith ont fait un voyage romantique en Laponie[/caption]