Maisie Smith impressionne dans sa petite robe noire alors qu’elle partage les images des coulisses du nouveau film

MAISIE Smith a séduit les fans dans une petite robe noire alors qu’elle partageait les images des coulisses de son nouveau film.

L’actrice, 21 ans, est surtout connue pour son rôle de Tiffany Butcher dans EastEnders, mais a quitté le feuilleton l’année dernière.

Elle a partagé des images des coulisses de son dernier projet

La star a partagé un cliché de son scénario

Maintenant, Maisie a partagé avec les fans qu’elle vient de terminer un tout nouveau film.

S’adressant à son compte Instagram, la star a partagé des images des coulisses, y compris un cliché de son scénario.

En un seul coup, Maisie a séduit en montrant sa silhouette incroyable dans une petite robe noire.

Parallèlement aux photos, elle a partagé: « C’est tellement bon d’être de retour pour faire ce que j’aime le plus Quelques bts de tournage de ‘Bermondsey Tales: Fall of the Roman Empire’ avec ce groupe incroyable.

Maisie a récemment montré sa superbe silhouette perfectionnée au gymnase dans un bikini qui rappelle ses vacances de luxe à Dubaï.

L’actrice a dit aux fans qu’elle était « sur un nuage » alors qu’elle se détendait au bord de la piscine du St. Regis, The Palm.

Elle portait une chemise rose ouverte sur son épaule, révélant ses abdominaux et son haut de bikini blanc.

Ses cheveux cuivrés tombaient en vagues sur un œil et elle a terminé le look avec une jupe flottante alors qu’elle était assise sur un canapé extérieur confortable.

Le petit ami Max George, qui a pris la photo, l’a qualifiée de « beaute » dans les commentaires.

Parallèlement aux photos, elle a partagé: « C'est tellement bon d'être de retour pour faire ce que j'aime le plus Quelques bts de tournage de 'Bermondsey Tales: Fall of the Roman Empire' avec ce groupe incroyable"

Maisie a quitté EastEnders l'année dernière