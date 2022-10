Maisie Smith et Max George suscitent la tension alors qu’elle “s’isole du casting de Strictly Ballroom”

MAISIE Smith et son petit ami Max George ont déclenché des tensions lors de la tournée Strictly Ballroom en s’isolant du casting.

L’actrice éprise d’EastEnders, 21 ans, a été rejointe par la chanteuse de The Wanted, 34 ans, sur la route – et le couple adoré a été inséparable chaque fois qu’elle n’est pas sur scène.

Les bien-aimés Maisie Smith et Max George sont inséparables depuis l’été[/caption]

La semaine dernière, le couple s’est enfermé dans un Airbnb en bord de mer à 150 £ la nuit à trente minutes de Sunderland, tandis que le reste des danseurs est resté plus localement.

Un initié a déclaré: «Maisie et Max sont dans les premières affres de la romance et voulaient juste passer tout leur temps ensemble.

“Max s’est rendu à Sunderland avec Maisie la semaine dernière et elle s’est précipitée pour être avec lui tous les soirs après avoir été sur scène.

“Tout le monde s’entend, mais ils sont un peu perplexes face à son absence car il y a eu beaucoup de socialisation, dont elle n’a tout simplement pas fait partie.

“Elle a même raté un déjeuner pour l’anniversaire de Kevin la semaine dernière – choisissant d’être avec Max à la place.”

Ils ont ajouté: “Maisie ne suit toujours pas les autres danseurs sur Instagram, mais il reste encore quelques mois de tournée, donc tout le monde espère qu’elle se réchauffera bientôt.”

Maisie joue Fran dans la comédie musicale, dirigée par Craig Revel Horwood, aux côtés de Kevin.

Elle doit actuellement tourner avec eux jusqu’en mars 20213.

Maisie – qui a joué la favorite d’EastEnders, Tiffany Butcher, pendant 13 ans jusqu’à son départ l’année dernière – a rencontré Max pour la première fois lorsqu’ils ont joué dans Strictly il y a deux ans.





Après s’être rapprochés de la tournée Strictly de cette année, en août, ils ont rendu public leur romance peu de temps après sa séparation d’avec Stacey Giggs, partant en vacances et partageant une série de photos adorées sur les réseaux sociaux.

Après avoir terminé Celebrity SAS, elle s’est ouverte sur leur romance, racontant au Sun dimanche: «Je suis sortie de l’émission en me sentant si forte et si confiante. Et étant plus confiant maintenant, je me suis permis de m’ouvrir et de parler à Max des sentiments que j’avais sur moi-même et de ce que je ressens sur moi-même maintenant.

«Alors maintenant, il me connaît vraiment, ce qui est vraiment sympa. Il me connaît entièrement. Il n’y a aucun sentiment que j’ai gardé à l’intérieur, ce qui est un poids sur mes épaules.

“C’est incroyable de savoir que quand quelqu’un vous aime, il sait tout de vous – le bien et le mal. C’est ce qu’est vraiment l’amour.

Le Sun a contacté le représentant de Maisie pour un commentaire.