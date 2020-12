Les rumeurs d’amour qui bouillonnent entre les stars de Strictly Maisie Smith et HRVY ne semblent s’intensifier qu’après que l’une de leurs mères lui a donné la bénédiction d’une relation.

Les spéculations circulent sur le fait que la star de EastEnders, 19 ans, et HRVY, 21 ans, pourraient se rapprocher après avoir été repérés ensemble à plusieurs reprises aux dates de tournage de Strictly.

Alors que d’autres preuves ont été signifiées par des publications coquettes sur les réseaux sociaux entre les deux et des commentaires passés sur les dates potentielles de dîner une fois que Strictly se termine.

Et maintenant, la mère de HRVY, Nicky Cantwell, 53 ans, a pataugé dans la spéculation – et il semble qu'elle serait plus qu'heureuse de voir son fils sortir avec Maisie.







S’adressant au Sun dimanche, Nicky a déclaré: «Est-ce que je pense qu’il pourrait y avoir une chance de romance à l’avenir? Peut être.

«Nous aimons Maisie et pouvons voir pourquoi ils s’entendent bien tous les deux.

«Le spectacle pourrait l’aider à trouver l’amour. Ce sera ce que ce sera. . . mais tout le monde aime une histoire d’amour, n’est-ce pas?

Nicky a poursuivi en spéculant que HRVY sera trop concentré sur ses routines de danse pour se lancer dans une relation pendant qu'il reste dans la compétition, mais pense que ses priorités pourraient changer une fois que son temps dans l'émission sera terminé.







Il y a à peine deux semaines, HRVY lui-même a déclaré qu’il adorerait emmener Maisie prendre un repas une fois que leurs horaires de travail chargés se seraient calmés.

Le chanteur – dont le vrai nom est Harvey Cantrell – a déclaré: «Je suis sûr qu’à un moment donné, quand nous le pourrons, Maisie et moi sortirons dîner. Je suis presque sûr qu’elle est célibataire aussi.

« Je n’ai pas vraiment demandé, mais si jamais nous allons pour un repas, je m’assurerai de vérifier d’abord. »

Il a poursuivi: «C’est la danse d’abord, puis l’amour et le plaisir après.»

Et la star a ajouté: « Maisie est une fille incroyable, très belle, mais pour l'instant je vais juste me concentrer sur la danse parce que j'ai envie d'arriver à la finale. »







HRVY fait partie des favoris pour remporter la compétition Strictly 2020 après avoir dominé le classement deux semaines de suite.

Alors que la finale en direct n’est plus que dans deux semaines – où HRVY, Maisie, Bill Bailey, Ranvir Singh, Jamie Laing ou JJ Chalmers seront couronnés vainqueurs de Strictly 2020.

Strictly Come Dancing continue ce soir sur BBC One à 19h30.