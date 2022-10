Maisie Smith est partie en hurlant alors que Max George lui présente un cadeau surprise

MAISIE Smith a crié lorsque son petit ami Max George l’a surprise avec un cadeau hilarant ce week-end.

Lorsqu’ils ne travaillent pas ou lors d’événements glamour, le couple amoureux peut être trouvé en train de se blottir dans leur nid d’amour.

Instagram

Max George a surpris Maisie Smith avec ce cadeau inhabituel[/caption]

Getty

Max et Maisie sont amoureux[/caption]

Pete Dadds / Canal 4

Maisie était l’une des quatre étoiles à terminer le programme Celebrity SAS[/caption]

Et le chanteur de The Wanted, Max, a donné aux fans un aperçu du plaisir qu’ils ont eu à la maison hier soir, alors qu’il offrait à Maisie le cadeau unique.

Il se retourna pour révéler un carton découpé de Maisie dans une robe glamour.

Assise sur le canapé en train de filmer son homme, l’actrice a crié et dit “oh mon Dieu”, alors qu’elle digérait la surprise inhabituelle.

Le cadeau est venu alors que Maisie a déclaré au Sun dans une interview exclusive qu’elle était amoureuse de son petit ami Max.

EN SAVOIR PLUS SUR MAISIE SMITH BIEN MÉRITÉ Maisie Smith s’est «vraiment p***ée et a dormi pendant 24 heures» après Celeb SAS AMOUR STRICTEMENT Max me connaît entièrement, le bien et le mal – je l’aime, dit Maisie Smith

L’ancienne star d’EastEnders, qui a conquis des millions de fans sur Strictly Come Dancing en 2020, a prouvé qu’elle avait du courage en complétant le programme éreintant Celebrity SAS.

Alors que l’expérience “brutale” l’a laissée battue, meurtrie et ravagée par les coups de soleil, elle a dit qu’elle l’avait terminée en se sentant mieux dans sa peau que jamais auparavant.

Cela a tellement changé sa vie que cela lui a même donné la confiance nécessaire pour s’ouvrir à Max, 34 ans, sur les insécurités douloureuses qu’elle a subies dans le passé.

Maisie, 21 ans, a déclaré: «Pour être honnête, je me pince toujours pour avoir réussi à m’en sortir. Ça a été bizarre de le revoir, parce que j’avais oublié à quel point c’était brutal.

EN SAVOIR PLUS SUR MAISIE SMITH AIMÉS JUSQU’À Max George et Maisie Smith profitent du “temps en famille” alors qu’il joue avec ses pieds C’EST PRATIQUE Une illusion d’optique déconcerte les fans alors que Max George étreint Maisie Smith avec un “bras de 6 pieds”

“C’est fou. Mais je suis sorti du spectacle en me sentant si fort et si confiant. Et étant plus confiant maintenant, je me suis permis de m’ouvrir et de parler à Max des sentiments que j’avais sur moi-même et de ce que je ressens sur moi-même maintenant.

«Alors maintenant, il me connaît vraiment, ce qui est vraiment sympa. Il me connaît entièrement. Il n’y a aucun sentiment que j’ai gardé à l’intérieur, ce qui est un poids sur mes épaules.

“C’est incroyable de savoir que quand quelqu’un vous aime, il sait tout de vous – le bien et le mal. C’est ce qu’est vraiment l’amour.

Et confirmant son amour pour lui, elle a poursuivi: “Oui, je le fais.”

Elle a poursuivi : « Max est très fier de moi. Quand il a vu le spectacle, il s’est dit : “C’est absolument brutal”. Mais il voit ma force, alors il a dit : “Je savais que tu pouvais le faire”.





Maisie – qui a joué la favorite d’EastEnders, Tiffany Butcher, pendant 13 ans jusqu’à son départ l’année dernière – a rencontré Max pour la première fois lorsqu’ils ont joué dans Strictly il y a deux ans.

Après s’être rapprochés de la tournée Strictly de cette année, en août, ils ont rendu public leur romance, partant en vacances et partageant une série de photos adorées sur les réseaux sociaux.

Et Maisie a déclaré que leur relation s’était transformée lorsqu’elle a parlé à Max de ses insécurités passées – avec lesquelles elle a lutté depuis son enfance.

Alors qu’elle racontait comment finalement laisser ces insécurités derrière elle l’avait rendue plus heureuse que jamais, il était difficile de faire correspondre la Maisie d’aujourd’hui – polie, sûre d’elle et contagieuse dans son enthousiasme – à la coquille d’une fille qu’elle a décrite quand elle a regardé en arrière.

Elle a déclaré: “J’ai toujours été très consciente du fait que les gens m’admiraient, que j’avais des fans. Je voulais être quelqu’un à admirer mais je manquais de confiance parce que je me mettais trop de pression.

«Je pense que beaucoup de temps j’ai gardé les choses pour moi. J’avais tendance à souffrir en silence, à garder les choses à l’intérieur et à ne pas en parler. Je n’ai jamais voulu être un fardeau.

“J’avais trop peur pour admettre ce que je ressentais pour les gens. J’avais aussi des insécurités corporelles. J’ai passé beaucoup de temps à couvrir mon corps et j’allais à la gym depuis l’âge de 13 ans, mais pas pour le fitness.

“Je n’ai pas aimé mon apparence, qui est assez triste, avec le recul. Quand j’allais à des soirées, je couvrais tout mon corps ou je n’y allais pas parce que je me sentais trop laide.

Pete Dadds / Canal 4

Maisie a ajouté “Depuis SAS, je n’ai rien refusé”[/caption]