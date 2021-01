Les maisons de disques tourneraient autour de Maisie Smith pour lui proposer un contrat de musique après avoir quitté EastEnders pour poursuivre une carrière à Hollywood.

La star du feuilleton de 19 ans peut avoir ses espoirs sur le grand écran, mais il semble que certains pensent qu’elle pourrait être la prochaine grande pop star du monde.

À la fin de l’année dernière, Maisie a stupéfié les fans de télévision lorsqu’elle a glissé jusqu’à la finale de Strictly Come Dancing avec la danseuse professionnelle Gorka Márquez, 30 ans, avant d’atterrir en tant que finaliste.

Mais les experts en musique auraient gardé un œil attentif sur sa variété de talents – notant qu’elle a passé des années à partager des reprises sur YouTube qui mettent en valeur ses impressionnantes pipes en plus de ses talents d’actrice et de danse.







Selon The Sun on Sunday, les patrons de la musique feraient maintenant la queue pour offrir à la star la chance de se frayer un chemin dans les charts musicaux.

Une source a déclaré à la publication: «Maisie sait chanter, danser et jouer – c’est une triple menace.

«Quelques grandes maisons de disques sont désespérées de la signer car elles pensent qu’elle pourrait avoir un énorme succès.







« Elle pourrait être la prochaine Dua Lipa ou Rita Ora, apparaissant dans des films aux côtés de la scène – le monde est vraiment son huître. Sa voix est impressionnante et elle a une gamme énorme.

«Maisie est vraiment polyvalente et a déjà accumulé une énorme base de fans. Elle a également une personnalité fougueuse et amusante, ce qui la distingue.

Mirror Online a contacté le porte-parole de Maisie pour commentaires.

Les stars d’EastEnders ont eu un succès médiocre dans les charts – et à Hollywood – après s’être éloignées des rôles sur le feuilleton.

L’actrice de Tiffany Mitchell, Martine McCutcheon, a connu un bref succès musical et a décroché un rôle dans Love Actually après avoir quitté l’émission de la BBC à la fin des années 90 – avant que sa carrière ne stagne.

Alors que l’actrice de Zoe Slater, Michelle Ryan, a quitté le feuilleton en 2005 pour poursuivre le rêve américain et décrocher un rôle de premier plan dans La femme bionique de la télévision – seulement pour que la série soit rapidement annulée et que sa carrière soit également au point mort.

Les stars plus récentes incluent l’acteur Sean Slater Rob Kazinsky et l’acteur Peter Beale Ben Hardy qui ont décroché des rôles dans d’énormes superproductions hollywoodiennes comme Pacific Rim, X-Men et Bohemian Rhapsody.

Alors que l’actrice Michelle Fowler Susan Tully – qui a quitté la série en 1995 – n’a peut-être pas réussi à devenir actrice après s’être éloignée de Walford, elle est devenue une réalisatrice de télévision extrêmement respectée et a dirigé des épisodes de Silent Witness, Stella et Ligne de conduite.