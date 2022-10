Maisie Smith déclenche des rumeurs partagées avec Max George alors qu’elle fond en larmes et dit “tu ne me méritais pas”

La star de STRICTLY Maisie Smith a déclenché des rumeurs partagées avec son petit ami Max George après avoir publié une vidéo cryptée sur les réseaux sociaux.

L’ancienne actrice d’EastEnders s’est rendue sur TikTok pour partager une vidéo émouvante qui a suscité l’inquiétude des fans en ligne.

Maisie – qui a joué Tiffany Butcher dans le feuilleton de la BBC – a publié une courte compilation sur la plateforme de partage de vidéos avec des clips bouleversants.

La jeune femme de 21 ans a été vue pour la première fois avec une larme en solo coulant sur un côté de son visage.

D’autres clips montrent la bombe s’essuyant lamentablement les yeux et berçant son chien pour plus de confort.

Dans la dernière section, la star a les yeux rouges alors qu’elle regarde pensivement loin de l’objectif de la caméra.

Le cadre est orné des mots “Tu ne me méritais pas” avant qu’une Maisie à l’air décontracté se balance en prononçant les mots “du tout”.

Le montage est soutenu par la chanson Evergreen (You Didn’t Deserve Me At All) d’Omar Apollo.

Maisie a légendé la vidéo: “Rien que du bonheur ces jours-ci ”

La messagerie cryptée dans la vidéo a suscité l’inquiétude des fans qu’elle s’est séparée de l’ancien chanteur de The Wanted Max George, 34 ans.





Un fan a écrit: “Si c’est vrai !! il ne te méritait pas que du bonheur des rires des sourires des manières sauvages et des aventures c’est ce que tu mérites ”

Tandis qu’un second interrogeait : “ils ont rompu ?”

Un troisième spectateur a demandé: “Est-elle toujours avec max”

Un autre utilisateur a écrit: “Est-ce qu’elle traverse une rupture”

Mais Max a rapidement dissipé les rumeurs en commentant: “Mon monde absolu mon ange ”

Max s’est frayé un chemin vers la dix-huitième série de Strictly Come Dancing où lui et Maisie ont concouru ensemble, mais ce n’est que lors de la tournée en direct que le couple s’est rapproché.

Mais avant sa romance avec l’artiste du disque, l’actrice avait une série de beaux-parents.

En septembre 2021, The Sun a révélé comment Maisie avait passé la nuit chez sa co-vedette d’EastEnders, Zack Morris.

L’ancienne actrice était également liée à la chanteuse HYVY lorsque le couple a concouru ensemble dans la série 2020 de Strictly.

Interrogée sur une éventuelle relation, Maisie a déclaré aux fans de l’époque: “C’est un beau mec”.

Maisie a déjà passé la nuit chez sa co-star d’EastEnders, Zack Morris[/caption]

Maisie était également liée au chanteur HRVY lorsque le couple a concouru ensemble dans la série 2020 de Strictly[/caption]