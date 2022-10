Maisie Smith d’EastEnders sort presque du bikini alors qu’elle reçoit un choc de son petit ami Max George en vacances

MAISIE Smith a failli déborder de son bikini lorsque son petit ami Max George lui a fait peur lors d’un retour de vacances amusant.

Le couple amoureux ne peut pas se lasser, et Maisie a partagé une compilation de leurs moments préférés ensemble jusqu’à présent sur TikTok, l’intitulant “Bonheur”.

Debout dans un deux-pièces vert olive, Maisie commence à ajuster ses cheveux lorsque Max se tourne vers elle en rugissant puis la chatouille.

Elle hurle sous le choc et tombe au sol en souriant, avant de remonter son haut pour se couvrir.

Un autre clip voit le couple courir sous la pluie à Londres et canoter dans un ascenseur.

La paire a fait une démonstration romantique hier alors qu’elle portait des tenues assorties lors d’une soirée glamour.

EN SAVOIR PLUS SUR MAISIE SMITH match parfait Les fans disent tous la même chose que Maisie Smith et Max George portent des tenues assorties oeil ne comprends pas Le coup de Martin Lewis à Maisie Smith sur GMB sur Celeb SAS Who Dares Wins

L’actrice Maisie, 21 ans, avait l’air incroyable dans un body crème sans bretelles moulant, qu’elle portait avec une paire de talons hauts.

La star de Celebrity SAS: Who Dares Wins a opté pour un maquillage glamour et portait ses cheveux en vagues lâches.

Pendant ce temps, le chanteur de The Wanted, Max, a canalisé un style boyband des années 90 dans un costume crème et des baskets assorties.

Le couple a posé joyeusement pour des clichés lors de l’événement, Max partageant plus tard un cliché aimé le montrant en train d’embrasser Maisie sur la joue.

En savoir plus sur Maisie Smith oeil ne comprends pas Le coup de Martin Lewis à Maisie Smith sur GMB sur Celeb SAS Who Dares Wins EMBRASSE MOI VITE Maisie Smith seins nus au lit alors qu’elle se blottit contre son petit ami Max George

Cela vient après que l’ancienne star d’EastEnders, Maisie, ait révélé qu’elle “a souvent du mal à parler”, ce qui la laisse mal à l’aise.

S’exprimant lors du dernier épisode de Celebrity SAS: Who Dares Wins, elle a parlé de ses problèmes d’élocution, ce qui peut la laisser sans mots pendant les conversations.

“J’ai eu du mal à parler, j’ai eu, pas un bégaiement mais je pouvais juste rester vide, et les mots ne sortaient pas et je pense que plus cela se produisait, plus les gens parlaient de moi, ” dit-elle.

Maisie a expliqué comment cela l’avait “affectée” parce qu’elle avait constamment l’impression qu’à chaque fois qu’elle essayait de parler, “c’était juste inutile et inutile”.

“J’ai trouvé ça assez difficile et j’ai détesté la personne que j’étais pendant longtemps”, a-t-elle poursuivi.

Instagram

Max a partagé un cliché adoré de la paire lors d’un événement à Londres hier soir[/caption]