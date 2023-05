Maisie Smith d’EastEnders prépare un retour au feuilleton de la BBC

La star d’EASTENDERS, Maisie Smith, a laissé entendre qu’elle était sur le point de reprendre son rôle de Tiffany Butcher dans le feuilleton de la BBC.

L’actrice de 21 ans qui est dans le feuilleton depuis qu’elle est enfant, a laissé échapper un possible retour lors d’une récente interview.

Maisie a joué Tiffany Butcher dans EastEnders[/caption] Bbc

Maisie est sur le feuilleton de la BBC depuis l’âge de six ans[/caption]

Maisie, qui n’avait que six ans lorsqu’elle a rejoint l’émission, a été absente du feuilleton pendant deux ans après son retour en 2018 après une pause de quatre ans.

Dans une interview avec OK! elle a dit: «Vous ne quittez jamais EastEnders. J’ai une famille là-bas qui y restera pendant les 50 prochaines années. J’aurai toujours une place là-bas. La prochaine fois que quelqu’un se marie ou meurt, je suis sûr que je serai de retour.

Le personnage de Maisie, Tiffany Butcher, a quitté Walford pour vivre avec son frère Liam en Allemagne.

Elle a ajouté: « Ils m’ont vu grandir et ne m’ont jamais traité différemment. »

Depuis qu’elle a quitté le feuilleton, Maisie est apparue sur Strictly Come Dancing et tourne un film de gangsters londonien intitulé Bermondsey Tales: The Fall of the Roman Empire.

Maisie joue un personnage appelé Chloé et le film mettrait en vedette la star de Loose Women, Linda Robson.

Parlant de son prochain projet, Maisie a déclaré : « C’est un film de gangsters, c’est tout ce que je peux dire pour le moment, mais ce sera un bon changement pour moi en tant qu’actrice. »

Au moment où la nouvelle de la nouvelle entreprise de Maisie a fait surface, The Sun a déclaré que son personnage, Chloé, était un acteur de premier plan dans une famille de gangsters.

Max George et Maisie de The Wanted sont en couple depuis septembre 2022[/caption] Getty

L’actrice a assisté à une première de film au Royal Festival Hall[/caption] Pennsylvanie

Pendant une pause du feuilleton, Maisie est apparue sur Strictly Come Dancing[/caption] Bbc

Maisie et sa co-vedette Zack Morris[/caption]