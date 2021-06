Maisie Smith d’EastEnders fait la moue pour un selfie sensuel alors que son personnage Tiffany Butcher reçoit d’énormes remplisseurs de lèvres

La star d’EASTENERS Maisie Smith s’est détendu à la maison dans un haut de basket-ball alors qu’elle partageait un selfie rare avec les fans.

L’ancienne favorite de Strictly Come Dancing, âgée de 19 ans, a fait la moue dans la photo alors qu’elle posait devant des coussins.

Instagram / Maisie Smith

Maisie Smith a fait la moue dans un selfie qu’elle a posté sur Instagram hier soir[/caption]

C’est arrivé alors que son personnage Tiffany Butcher s’est retrouvé sur une pente de plus en plus glissante dans sa tentative de devenir une influenceuse des médias sociaux.

Elle a obtenu des produits de remplissage pour les lèvres et a déclaré qu’elle et Keegan allaient être la réponse de l’East End à Molly-Mae Hague et Tommy Fury.

Cependant, elle n’a même pas réussi à faire la Walford Gazette, la laissant désespérée de s’endetter.

Elle s’est plainte : « J’ai dépensé de l’argent que je n’ai pas pour les remplisseurs. Comment sommes-nous censés être ce couple puissant si je continue à prendre des décisions stupides, à dépenser mon découvert et à le laisser tomber.

Tiffany avait élaboré un plan directeur pour devenir comme les stars de Love Island, expliquant : « Nous allons créer le compte Instagram d’un couple.





« Nous publierons des vidéos mignonnes, des vidéos amusantes et essaierons de faire participer nos abonnés.

« Ensuite, je vais démarrer mon entreprise, vous gagnez la compétition et nous sommes prêts. Nous pouvons être comme Molly-Mae et Tommy Fury. Vous réalisez combien d’argent ils gagnent ?