Maisie Smith d’EastEnders a l’air pire pour l’usure alors qu’elle s’est « détournée du bar » alors qu’elle célébrait son 20e anniversaire

La star d’EastEnders Maisie Smith avait l’air pire pour l’usure car elle a été refoulée d’un bar à 2 heures du matin après une nuit bien arrosée célébrant son 20e anniversaire.

L’actrice, qui joue Tiffany Butcher dans EastEnders, a été photographiée en train de faire la fête dans l’est de Londres samedi soir avec des amis.

Maisie Smith avait l’air pire pour l’usure alors qu’elle célébrait son 20e anniversaire avec des amis[/caption]

Maisie a présenté une exposition glamour pour l’occasion, enfilant une robe rose vif et orange qui comportait un décolleté plongeant et une fente sur les cuisses.

Elle a accessoirisé avec une paire de talons aiguilles roses assortis et des ailes d’ange duveteuses.

La star de la télévision a ajouté une touche de maquillage glamour et a stylisé ses mèches à la fraise en un duvet élégant pour compléter le look.

Mais malgré le fait qu’elle soit toute pomponnée, Maisie aurait été forcée d’interrompre les célébrations.

L’actrice d’Eastender Maisie a fait une démonstration glamour pour l’occasion[/caption]

La star a enfilé une robe rose vif et orange alors qu’elle sortait avec ses amis[/caption]

Les spectateurs disent que certains membres de son groupe ont été refoulés d’un bar à 2 heures du matin pour avoir été «trop ivres», laissant Maisie moins qu’impressionnée et les forçant à passer la nuit.

Mais l’actrice a quand même réussi à transformer les rues de Londres en son propre podium avant de rentrer chez elle alors qu’elle montrait ses courbes dans son superbe ensemble.

Plus tôt dans la semaine, Maisie a sonné pour son grand jour dans un sanctuaire d’éléphants avec sa sœur Scarlett rarement vue et leur maman Julia.

L’actrice a opté pour une tenue plus décontractée pour la sortie, s’habillant d’un pull ample et d’un bas de survêtement alors qu’elle rayonnait largement tout en filmant les éléphants.

Maisie avait l’air de passer un bon moment alors qu’elle fêtait ses 20 ans[/caption]

L’actrice aurait été forcée de l’appeler tôt dans la nuit après que certains de ses amis aient été rejetés d’un bar[/caption]

Julia a également publié des photos de la journée sur sa page principale, dont un selfie de Maisie au milieu de ses proches.

Avec des éléphants visibles en arrière-plan, les trois femmes sourient en profitant du soleil.

Maisie a ensuite été surprise avec un gâteau au chocolat géant avec un message de joyeux anniversaire écrit en glaçage rose.

Sa mère a ensuite écrit un hommage touchant sur Instagram pour marquer le grand jour.

Maisie avait l’air moins qu’impressionnée alors qu’elle était forcée d’écourter ses célébrations[/caption]

Elle a écrit: »Joyeux 20e anniversaire à notre petit Loobie @maisiesmithofficial

« Ravi que vous ayez aimé votre expérience avec les éléphants à @howlettspark hier Profitez du reste de vos fêtes d’anniversaire «

Parlant de l’expérience des éléphants, Julia a poursuivi : « Ces beaux éléphants sont de retour en Afrique l’année prochaine, alors dépêchez-vous de vous rendre à @howlettspark et voyez-les avant qu’ils ne partent ! C’est un sanctuaire absolument incroyable pour nos animaux en voie de disparition.

Maisie est devenue célèbre en 2008 alors qu’elle n’avait que sept ans.





Elle a joué Tiffany Butcher dans Eastenders depuis 2008, mais a décidé d’essayer de nouvelles choses en 2014.

Dans son écart de quatre ans, Maisie a sorti son premier single Good Thing en 2016 et Where My Heart Is un an plus tard.

La beauté est revenue sur la place en 2018 et est depuis restée l’une des préférées des fans du feuilleton.