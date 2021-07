Maisie Smith d’EastEnders a l’air incroyable alors qu’elle pose aux côtés de sa mère Julia

La star d’EASTENDER Maisie Smith avait l’air incroyable alors qu’elle posait aux côtés de sa mère sosie pour une séance photo professionnelle.

Mumager Julia s’est rendue sur Instagram pour partager la superbe photo prise par le photographe Owen James Vincent avec ses 21,6 000 abonnés.

Sur la photo, Maisie, 19 ans – qui joue Tiffany Butcher dans le feuilleton de la BBC – était incroyable alors qu’elle donnait son meilleur regard sensuel à la caméra.

La star du savon a bercé une robe jaune moulante à dos nu, un visage plein de maquillage impeccable et ses cheveux roux ardent coiffés en une raie au milieu.

Pendant ce temps, Julia – qui posait pour les photos contre l’âgisme – a opté pour un t-shirt blanc uni avec les mots « got it » imprimés dessus, une jupe midi plissée jaune et une paire de baskets blanches.

Elle a sous-titré le message : « L’âge n’est qu’un nombre, il ne définit pas qui vous êtes. Nous sommes tous les deux forts, tous les deux ressentent, tous les deux aiment .

Instagram

Maisie et sa mère sont extrêmement proches[/caption]

INSTAGRAM/MAISIE SMITH

Maisie sait certainement poser devant la caméra[/caption]

Instagram

Maisie, sa sœur Scarlett et sa mère Julia ont diverti les fans avec leurs vidéos de danse pendant le verrouillage l’année dernière[/caption]

« Mais pourquoi es-tu plus grand que moi @maisiesmithofficial . Merci d’avoir pris cette photo @owenjamesvincent .

« #strikeoutageism #mumanddaughter #maisiesmith. » Julia’s

Les abonnés de Julia ont été choqués par la beauté naturelle de la paire et se sont précipités dans la section des commentaires pour le leur faire savoir.

L’un d’eux a écrit : « Cette photo est magnifique @js.management . «

Instagram

Maisie et sa mère pourraient être confondues avec des sœurs[/caption]

Un deuxième a commenté : « Vraiment époustouflant. Belles filles. . «

Un troisième intervint : « Tous les deux époustouflants. Tu as tellement raison x.

Il y a à peine deux semaines, Julia a partagé des clichés dans les coulisses du tournage mère-fille.

Maisie a appris à sa mère « comment c’est fait » en s’installant à côté d’elle pour les photos.

@js.management/Instagram

Maisie et sa mère sont des naturels derrière la caméra[/caption]

Le mumager a sous-titré le message: « Mon plus jeune me montre comment c’est fait

@maisiesmithofficial tu es un pro !

Maisie est devenue célèbre en 2008 alors qu’elle n’avait que sept ans.

Elle a joué Tiffany Butcher dans Eastenders depuis 2008, mais a décidé d’essayer de nouvelles choses en 2014.

Dans son écart de quatre ans, Maisie a sorti son premier single Good Thing en 2016 et Where My Heart Is un an plus tard.

BBC

Maisie a joué Tiffany Butcher dans EastEnders depuis 2008[/caption]





@maisiesmithofficial/Instagram

Scarlett a récemment montré ses jambes incroyables dans un cliché Instagram[/caption]

La beauté est revenue sur la place en 2018 et orne nos écrans en tant qu’adolescente fougueuse depuis.

Maisie a récemment montré ses meilleurs pas de danse dans la 18e série de Strictly Come Dancing l’année dernière et s’est classée deuxième derrière Bill Bailey.

Maisie a récemment montré ses jambes de tueur lors d’une soirée avec ses co-stars du feuilleton EastEnders.

La créatrice de tendances a également secoué une minuscule minijupe alors qu’elle posait pour des photos avec sa sœur sosie Scarlett lors d’un événement plus tôt ce mois-ci.