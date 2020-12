Maisie Smith de Strictly a été vue pour la première fois depuis qu’elle a été arrêtée par la police pour excès de vitesse.

La star de 19 ans, qui participera à la finale de l’émission ce week-end, a été arrêtée par des officiers pour s’être rendue aux studios Strictly pour s’entraîner.

La police a depuis publié une déclaration disant qu’elle avait reçu des «conseils».

Repérée aujourd’hui, Maisie a coupé une silhouette simple mais élégante dans des baskets, des bas de survêtement et une doudoune pour chasser le froid de décembre.

Elle a attaché ses cheveux en queue de cheval, deux sacs en bandoulière.







Ce week-end, avec son partenaire professionnel Gorka Marquez, elle affrontera HRVY et Janette Manrara, Bill Bailey et Oti Mabuse, et Jamie Laing et Karen Hauer pour soulever le trophée Glitterball.

Maisie a été arrêtée jeudi soir, avant la demi-finale de samedi et dimanche, qui a vu Ranvir Singh et Giovanni Pernice éliminés de manière controversée de la compétition.

Un porte-parole de la police du Hertfordshire a déclaré: « Des agents en patrouille ont vu un véhicule circuler à toute vitesse autour d’un rond-point sur Shenley Road, Borehamwood, vers 18h30 le jeudi 10 décembre.







« Les agents ont arrêté le véhicule et le conducteur a reçu des conseils. »

Pendant ce temps, des rumeurs circulent sur le fait que Maisie est prête pour une romance après le spectacle avec son collègue finaliste HRVY.

Les deux se sont précipités l’un sur l’autre dans le passé et ont refusé d’exclure une date future.







Et Maisie a attiré l’attention lors de ses apparitions hebdomadaires – y compris celles de footballeurs, qui ont glissé dans ses DM.

Elle a dit nouveau! magazine: « Il y a eu quelques garçons qui se sont glissés dans mes DM! Les gens m’ont vu me secouer les hanches sur la samba et ça a chatouillé quelques plumes! Donc j’ai eu quelques personnes qui m’ont envoyé un message. »

L’actrice de Tiffany Butcher a ajouté: « J’ai reçu des messages de quelques footballeurs, mais je ne peux pas dire qui – ce ne serait pas juste. »

Mirror Online a contacté le représentant de Maisie pour plus de commentaires.

* Strictly Come Dancing est diffusé samedi à 18h sur BBC One.