Maisie Smith de Strictly a partagé la triste réalité d’un entraînement de danse exténuant – en publiant une photo de ses pieds mutilés.

« Danse, danse, danse, que dire de plus? » a écrit la star adolescente d’EastEnders, republiant une image partagée par son collègue finaliste Jamie Laing de ses chevilles saignantes et boursouflées.

Parlant de la vidéo, la star de Made In Chelsea, Jamie, un copain du prince Harry, lui dit: « Maisie se plaint à nouveau de sa blessure! Ce n’est pas si mal chérie, allez. »

Alors que Jamie n’était pas sympathique, Maisie n’aura pas beaucoup de chance de reposer ses pieds mutilés avant la grande finale de demain.

Le joueur de 19 ans, qui a continué à jouer Tiffany sur le feuilleton BBC One tout au long de cette saison, et sa partenaire de danse Gorka Marquez ont terminé leurs dernières répétitions jeudi.







S’adressant à Zoe Ball lors de son émission de petit-déjeuner BBC Radio 2, les deux hommes ont discuté de ce qu’ils ressentaient en arrivant à la fin de la série.

Maisie a déclaré: « C’est incroyable. Je ne m’attendais jamais à aller aussi loin. »

Elle a ensuite ajouté: « Gorka et moi sommes en fait assez contrariés parce que c’est notre dernier jour de répétitions sur Strictly. C’est vraiment triste.

« Nous en profitons et profitons au maximum du plaisir. »







Maisie et Gorka danseront trois routines différentes samedi et auront beaucoup à préparer.

L’actrice devra faire face à la concurrence féroce du comédien Bill Bailey, de la pop star Hryv et de Jamie si elle veut remporter le trophée Glitter Ball.

Maisie et Gorka joueront un showdance festif sur We Need A Little Christmas d’Idina Menzel.







En plus du showdance du couple, les deux interpréteront le choix des juges de la samba, qu’ils danseront sur Conga de Gloria Estefan.

Le couple a également choisi le Quickstep comme danse préférée à faire, qui sera interprétée sur le classique du jazz populaire When You’re Smiling.

