Maisie Smith de Strictly montre un nouveau look saisissant alors que son petit ami Max George se qualifie d ‘”homme chanceux”

La star de STRICTLY Come Dancing, Maisie Smith, a montré son nouveau look saisissant après que son petit ami Max George se soit qualifié d ‘«homme chanceux».

L’ancienne actrice d’EastEnders s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour montrer sa nouvelle tenue coquine, qui montrait ses cuisses dans un petit short.

INSTAGRAM

Maisie Smith a posé pour une série de clichés sur Instagram[/caption] INSTAGRAM

Elle a montré son nouveau look alors que Max jaillissait sur elle[/caption]

Maisie, 21 ans, a posé pour deux clichés à domicile qu’elle a publiés sur Instagram jeudi soir – épatant ses fans.

La star aux cheveux roux – qui participe actuellement à la tournée Strictly Ballroom – a enfilé le gilet rayé et le short assorti.

Elle s’est recouverte d’un blazer rayé, complétant son look avec une paire de collants à motifs – accessoirisée avec un long collier.

Maisie a complété son look en repoussant ses cheveux dans un look élégant, en les repoussant derrière ses oreilles et dans son dos.

Elle a enfilé une palette de maquillage glamour, y compris un œil charbonneux foncé et des sourcils ciselés alors qu’elle faisait la moue devant la caméra.

La star était assise sur le comptoir de sa cuisine alors que son beau Max, 33 ans, s’éloignait sans aucun doute de derrière la caméra.

“Maman, je suis un homme riche”, a-t-elle légendé le cliché, alors que son petit ami a immédiatement répondu aux commentaires.

“Maman, je suis un homme chanceux”, a écrit Max sous le cliché aux côtés d’un emoji rouge en forme de cœur d’amour.





Cela vient après que le chanteur de The Wanted, Max, ait déclaré que sa relation avec Maisie était “controversée” en raison de leur différence d’âge.

Il s’est rendu sur son compte Twitter pour appeler ceux qui critiquent l’écart de 13 ans entre lui et l’ancienne star du savon.

Le duo adoré est inséparable depuis qu’il est devenu officiel en août et vit déjà ensemble.

Max – qui a rencontré Maisie pour la première fois sur Strictly Come Dancing et a ensuite vu des étincelles voler lors de la tournée du spectacle – était clairement irrité lorsqu’il a posté le message: “Je viens de lire qu’apparemment, l’écart d’âge entre le mien et Maisie est” controversé “…

« Une femme dans la vingtaine et un homme dans la trentaine… qu’est-ce qu’ils insinuent ? J’aimerais une explication s’il vous plaît.

Plus tôt cette semaine, Maisie s’est également exprimée contre ceux qui ont crié à leur différence d’âge.

S’adressant au contrecoup de leur romance, Maisie a déclaré à Hello!: “Les gens me demandent:” Le remarquez-vous? et je n’ai jamais.

« Nous partageons tellement les mêmes idées. J’ai des amis dans la trentaine et la quarantaine. Vous vous connectez avec qui vous vous connectez.

Max a déclaré: « Cela ne me vient jamais à l’esprit. Maisie a déjà fait tellement de choses que je suis en admiration – je l’admire.

La star de Wanted a prouvé son dévouement envers l’actrice la semaine dernière en se faisant tatouer le visage sur son bras.

Il a rendu visite à son salon de tatouage préféré – INK’D à Fulham, Londres, pour se faire tatouer un hybride de lion et de Maisie sur le bras.

L’œuvre impressionnante présente les yeux perçants de la star d’EastEnders, reproduits à partir de l’une de ses images Strictly Come Dancing.

Getty