Strictly star Maisie Smith a révélé que ses DM étaient pleins de messages d’admirateurs secrets depuis qu’elle a commencé à danser dans l’émission BBC One.

L’actrice d’EastEnders, 19 ans, est en compétition avec sa partenaire Gorka Marquez pour avoir une chance de remporter le Glitterball Trophy, et il semble que sa routine de samba sexy en ait impressionné beaucoup.

Maisie a déclaré que quelques personnes – y compris des footballeurs – lui avaient envoyé un message depuis qu’elle avait joué la samba avec la danseuse professionnelle Gorka.

Cependant, l’actrice a révélé qu’elle ne sortait pas pour le moment et qu’elle était heureuse et célibataire.

Elle a dit nouveau! magazine: « Il y a eu deux garçons qui se sont glissés dans mes DM! Les gens m’ont vu me secouer les hanches sur la samba et ça a chatouillé quelques plumes! Donc, j’ai eu un message de deux personnes.







(Image: PA)



Une Maisie passionnée a ajouté: « J’ai reçu des messages de quelques footballeurs, mais je ne peux pas dire qui – ce ne serait pas juste. »

La superbe star du feuilleton a avoué qu’elle voulait rester célibataire jusqu’à ce qu’elle soit prête à «s’ouvrir à quelqu’un d’autre».

« Mais pour être honnête, avec Strictly et lockdown, je ne sors pas ensemble. J’adore être célibataire, je trouve le bonheur en moi-même et il m’a fallu beaucoup de temps pour le faire. J’essaie de me concentrer sur ça avant de ouvrez-vous à quelqu’un d’autre », a déclaré Maisie.







(Image: maisiesmithofficial / Instagram)



Cela vient après que Maisie a déclenché des rumeurs d’amour avec sa co-star Strictly HRVY.

L’actrice et YouTuber, 21 ans, sont les plus jeunes candidats de l’émission de cette année, alors Maisie n’a pas été surprise quand elle a entendu le public encourager le couple à se réunir.

Cependant, elle a mis les records au clair et a révélé qu’ils n’étaient rien de plus que des amis.

«Je m’attendais à ces rumeurs d’amour dès le premier jour», a-t-elle déclaré au Daily Star.







(Image: BBC)



«J’ai 19 ans, il a 21 ans, nous sommes tous les deux célibataires, donc j’ai l’impression que c’était inévitable – mais nous ne sommes que de bons amis pour le moment.

«Quand j’ai commenté sur son Instagram – j’ai littéralement dit qu’il ressemblait à des spaghettis – tout le monde est devenu fou en me traitant de flirt.

«J’aime apprendre à le connaître, nous avons une connexion, mais nous ne sommes que des amis.

Elle a également déjà dit OK! qu’il y a eu « flanter » (plaisanterie flirty) entre la paire.







(Image: Instagram)



Lorsqu’on lui a demandé si leur flirt pouvait conduire à quelque chose de plus sérieux à l’avenir, l’actrice a taquiné qu’elle n’avait rien exclu jusqu’à présent.

« Je pense que cela dépendrait de la façon dont nous le ferions », a-t-elle poursuivi.

« En ce moment … je pense que ce serait un » non « car j’aime l’amitié que nous avons et je ne veux pas ruiner ça, mais je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques mois . «

* Strictly Come Dancing revient samedi à 19h25 sur BBC One.

