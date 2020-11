Maisie Smith de Strictly dit aux haineux que sa confiance «arrogante» est aux nerfs

Après s’être retrouvée dans le Strictly dance-off deux semaines consécutives, il est juste de dire que la confiance de Maisie Smith a pris un peu de recul.

Certains téléspectateurs ont dit qu’ils ne pouvaient pas la réchauffer, l’appelant «arrogante» et «arrogante».

Mais la star d’EastEnders a déclaré que son apparence était due aux nerfs et a appelé à plus de compréhension.

Malgré son succès à la télévision – Maisie joue Tiffany Butcher dans le feuilleton de la BBC depuis l’âge de six ans – elle a révélé qu’elle était en fait très timide.

Maisie a déclaré: «Les gens oublient que je suis une fille de 19 ans. Je demanderais peut-être aux gens de ne pas juger mon personnage sur certains visages que je tire quand je danse et peut-être de ne pas être trop rapide pour deviner qui est quelqu’un.

«Je n'ai pas du tout confiance en moi et j'essaie d'être plus confiant, ne détestons pas.







«Quand on m’a demandé de faire Strictly, même si j’étais si excité, une partie de moi a pensé que ce n’était pas la meilleure idée pour moi parce que je suis trop timide. Au cours des deux dernières semaines, j’ai mis sur un front confiant pour couvrir mes nerfs et peut-être que cela est venu sous un jour différent de ce que je voulais.

«J’aurais aimé être cette personne confiante – c’est la chose la plus incroyable pour quelqu’un d’aussi jeune d’avoir confiance et c’est ce que je recherche.

«Je trouve assez fou que les gens utilisent cela contre quelqu’un.

«La personne que je suis, j’ai eu du mal à faire passer ça quand je suis sous pression à la télévision en direct. Je peux parfois mettre ce visage, par exemple, si je suis nerveux, je resterai silencieux. Vous ne pouvez pas faire cela sur Strictly alors j’essaie de trouver cette personne confiante et pétillante et je pense que cela est mal interprété comme de l’arrogance.

«Je pense que parfois, avec les jeunes filles en particulier, peut-être que les gens n'aiment pas voir une jeune fille aussi confiante et extravertie. Peut-être que quelqu'un d'un peu plus âgé ou un garçon pourrait être regardé différemment.







Maisie est la plus jeune concurrente du Strictly de cette année.

En plus du soutien de sa partenaire de danse Gorka Marquez et de l’ancien pro Kevin Clifton, Maisie a été soutenue par Catherine Tyldesley de Coronation Street, qui a participé au spectacle l’année dernière. Elle a pris contact après avoir vu Maisie dans le dance-off pour la deuxième fois.

Maisie a déclaré: «Catherine m’a envoyé un message après les deux derniers et m’a dit: ‘N’ose pas laisser cela t’affecter en tant que personne. D’après ce que je peux voir, vous êtes adorable et cela ne définit pas qui vous êtes. C’est juste une partie du spectacle, ça arrive à tout le monde. Restez fort et continuez, vous le brisez ».

«Je ne l’ai même jamais rencontrée, mais c’était tellement agréable pour elle de faire tout son possible pour me réconforter.

Les co-stars de Maisie's Walford ont également été en force pour la soutenir. Jake Wood a déclaré que les acteurs étaient tous derrière elle et que sa mère à l'écran Patsy Palmer, qui a quitté le feuilleton l'année dernière, l'a également encouragée.







Maisie a déclaré: «Elle a mis une vidéo de moi en train de faire ma samba sur son histoire Instagram et a dit:« Maisie, je ne peux pas croire que tu le fais ». Je ne l’ai pas vraiment vue depuis que je suis assez jeune. Elle me voit comme sa petite fille. Je pense qu’elle est aussi fière que ma mère.

Maisie, qui a grandi à Southend, a décroché son premier rôle d’actrice à l’âge de cinq ans dans le film de 2006 The Other Boleyn Girl, aux côtés des stars Scarlett Johansson et Natalie Portman.

Elle est allée à l'école de théâtre, ce qui, selon les critiques, la mettait à un «avantage» dans Strictly, avant de décrocher le rôle de Tiffany en 2008. Cette semaine, Maisie dansera le pas rapide sur When You're Smiling, mais espère pouvoir la garder nerfs en échec.







Elle a dit: «Un samedi, nous arrivons au studio pour 9 heures du matin pour nous maquiller et nous y sommes assis toute la journée, les nerfs vous envahissent. C’est tellement effrayant. Quand je suis nerveux, j’ai juste l’impression d’avoir tout oublié, mais quand je suis là-bas, mon corps s’en souvient. C’est juste une question de confiance en moi.

Alors que Maisie a dit qu’elle s’amusait avec Strictly, elle a admis que vivre seule pour la première fois avait été difficile.

Les concurrents de cette année sont dans des bulles avec leurs partenaires de danse et doivent suivre des restrictions strictes.







Maisie a déclaré: «Cela peut être assez solitaire, surtout un dimanche après la nouvelle d’être dans les deux derniers. Je n’ai jamais vécu seul depuis si longtemps. C’est bizarre de rentrer après les répétitions et personne là-bas.

«Tout ce que vous voulez faire, c’est voir votre famille et vos amis… faites-leur un câlin.»

Maisie manque vraiment à sa mère Julie – surtout quand il s’agit de sa lessive. Elle a déclaré: «Je ne savais pas à quel point j’avais besoin d’elle dans ma vie. Ma première semaine à vivre seule, j’ai dû lui faire face et lui demander comment utiliser la machine à laver.

Mais Maisie a déclaré qu'elle était furieuse que sa famille n'ait pas attendu qu'elle installe les décorations de Noël chez eux à Westcliff, où elle vit avec Julie, papa Stephen et sa sœur aînée Scarlett.







Elle a dit: «Je viens de le découvrir. Je suis tellement jaloux, c’est une telle tradition pour nous.

«J’ai dit: ‘Je ne peux pas croire que tu as fait ça sans moi’. Je suis ravi de rentrer chez moi – tout sera festif dans la maison et nous aurons un Noël en famille.

Cette année, les acteurs Strictly n’ont pas été autorisés à avoir leurs après-parties habituelles du samedi en raison de Covid-19, mais on pense que Caroline Quentin prévoit quelque chose pour le retour à la normale.

Maisie a déclaré: «Caroline disait qu’elle allait organiser une petite fête de la liberté à un moment donné, alors je suis partante pour ça. Tout le monde doit rentrer à la maison le samedi, donc j’ai hâte que nous puissions sortir et devenir fou.

«Nous sommes déjà un groupe de fous, mais mettez-nous dans un club… ce serait une bonne soirée.»

Il y a bien sûr eu des rumeurs sur Maisie et sa co-star de Strictly, 21 ans, HRVY.







Mais elle a insisté sur le fait qu’ils ne sont «que des amis» et a ajouté: «Nous passons un bon moment et nous nous entendons très bien. Je le vois une fois par semaine mais j’ai l’impression que nous nous connaissons assez bien.

Maisie a déclaré qu’en dépit de ses critiques et de sa crise de confiance, elle tiendra la tête haute après être apparue dans l’une des émissions de télévision les plus populaires de Grande-Bretagne.

Elle a ajouté: «Je danse à la télévision en direct… Je n’aurais jamais pensé faire ça. Je suis si fier. Peu m’importe qui gagne.

Je veux que Bill gagne. »

Maisie apparaît dans OK de cette semaine! magazine, qui est maintenant disponible.