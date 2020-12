La finaliste de Strictly Come Dancing Maisie Smith avait l’air épuisée lorsqu’elle a été vue quelques heures seulement après la finale.

La star d’EastEnders, 19 ans, a été photographiée en train de sortir les poubelles près de chez elle à Londres dimanche matin.

Maisie avait l’air épuisée alors qu’elle soulevait deux énormes sacs de déchets de chez elle, où elle vivait seule pour pouvoir former une bulle avec sa partenaire de danse Strictly Gorka Maquez afin qu’ils puissent concourir.

Le duo a raté de peu la victoire lors de la grande finale de samedi, Bill Bailey et Oti Mabuse étant ceux qui ont remporté le trophée de la boule de paillettes.







Maisie est devenue sans maquillage avec ses cheveux roux qui coulaient autour de ses épaules, toujours volumineux par rapport aux styles glamour qu’elle avait samedi.

Elle a enfilé un short violet et a gardé le haut de son corps au chaud dans une doudoune beige.

La star de la télévision a associé le look à une paire de chaussons Nike blancs, verts et gris.







Nul doute que Maisie et le reste des stars de Strictly ont profité d’une nuit de célébrations après une série incroyable.

Maisie et Gorka ont atteint la finale aux côtés de Jamie Laing et Karen Hauer, HRVY et Janette Manrara et Bill et Oti.

En fin de compte, ce sont Bill et Oti qui ont remporté la couronne.







Maisie avait dit que l’émission avait renforcé sa confiance en elle.

Les costumes maigres et les danses animées « l’ont poussée hors de sa zone de confort »

Elle a expliqué: «J’ai toujours eu des insécurités et je le serai probablement toujours.







«Mais je pense qu’en étant sur ce spectacle avec les costumes et les danses et que je fais des choses complètement hors de ma zone de confort, j’ai été plongé dans les profondeurs.

«Cela m’a poussé à m’en remettre et j’essaye de me sentir plus heureuse avec moi-même.

« Et cela ne fait que neuf semaines et je me sens déjà mieux dans ma peau – je ne m’attendais pas à ce que cela se produise. »