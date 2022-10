Maisie Smith braillant sur TikTok est tellement indulgente et cherche l’attention – ça pue le garçon qui a crié au loup

QUELLE est l’absurdité complaisante qui pousse les gens à se filmer en train de pleurer sur les réseaux sociaux ?

Maisie Smith, actrice et œuf de talent polyvalent, a publié mardi un TikTok d’elle-même avec des larmes coulant sur ses joues, mis en musique et une légende cryptique.

Je ne peux certainement pas imaginer atteindre mon téléphone au milieu d’un drame personnel pour m’assurer que j’ai capturé mon moment de larmes pour que les gens le voient Crédit : Instagram

Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi les gens ressentent le besoin de montrer qu’ils sont capables de pleurer Crédit : Splash

Elle s’est assurée que c’était un gros plan, afin que nous puissions voir les larmes très réelles couler sur son visage. Très dramatique.

Sans hésiter un instant, ses fans attentionnés ont inondé sa plate-forme de médias sociaux de commentaires inquiets pour son bien-être, craignant que sa relation avec Max George n’ait pu prendre fin.

Maintenant, Maisie n’est pas le premier sleb à s’engager dans ce genre de bêtises pour attirer l’attention et je doute qu’elle soit la dernière.

Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est pourquoi les gens ressentent le besoin de montrer qu’ils sont capables de pleurer.

Je ne suis pas un grand crieur moi-même. Cela dit, je pourrais me retrouver à pleurer devant une publicité à la télé.

Je ne peux certainement pas imaginer atteindre mon téléphone au milieu d’un drame personnel pour m’assurer de capturer mon moment de larmes pour que les gens le voient.

Sûrement, la tristesse, le deuil, un traumatisme personnel ou le deuil est quelque chose de privé – pas quelque chose que vous traitez ?

Pour faire ce que Maisie a fait, qui était d’accompagner ses larmes d’un message crypté et d’une musique dramatique qui faisait que tout le monde s’arrachait les cheveux avec inquiétude pour elle, pleine d’anxiété – puis dans un post ultérieur pour être photographié en train de bécoter le visage de son petit ami comme si de rien n’était, est insultant.

Il exploite également la loyauté et la bonne volonté de ses fans, qui se soucient clairement d’elle.

Il a une bouffée du garçon qui a crié au loup à ce sujet.

Une bonne idée – si nous avions des options

MA ville “locale” la plus proche est Oxford. J’utilise le terme « local » mais c’est à une demi-heure en voiture.

Plus longtemps en train. Impossible en bus. Cher en taxi.

Pour la plupart d’entre nous vivant en semi-rural, les transports en commun sont quasiment inexistants Crédit : Getty

Le conseil du comté prévoit d’introduire des permis le mois prochain pour les personnes qui souhaitent traverser la ville en voiture, qui sera surveillée par des caméras ANPR.

Chaque ménage recevra des permis pour 100 jours par an. Il est censé être conçu pour “réduire le trafic local et améliorer les horaires des transports en commun”. Hahaha. Horaires des transports en commun ? Quels sont-ils alors ?

Pour la plupart d’entre nous vivant en milieu semi-rural, les transports en commun sont pratiquement inexistants.

Et si vous vous faites prendre sans permis en conduisant, vous serez condamné à une amende de 70 £.

Je comprends que la motivation sous-jacente sera sans doute également environnementale. Belle idée.

Je compte rarement sur les trains, car je peux rarement compter sur eux. Le système rend souvent les trajets délicats et imprévisibles. J’ai grandi dans un pays où les trains et les bus circulaient les uns avec les autres et si un bus avait jusqu’à une minute de retard, les Suédois se sentaient enclins à déclencher une révolution. Donc, d’accord, j’ai été gâté.

Les acheteurs sabotés

L’introduction de programmes tels que celui que le conseil envisage de mettre en œuvre dans la ville peut être louable et bien intentionné, mais ils dépendent fondamentalement de l’existence d’un système de transport public décent afin de persuader les gens de sortir de leur voiture et de se rendre les trains et les bus.

Tant que cela n’existe pas, les navetteurs et les acheteurs sont sabotés.

Un critique a déclaré à propos du programme qu’il était “basé sur les frontières administratives dénuées de sens de la ville d’Oxford plutôt que sur la distance ou les besoins”.

À mon avis, #CashCow est écrit partout.

Aucune date limite de consommation ne réduit mes déchets

DE NOMBREUX supermarchés ont maintenant cessé de mettre des dates de péremption sur de nombreux articles tels que les légumes et autres denrées périssables.

Je sais que c’est aussi ennuyeux que d’en parler, mais cela a fait une profonde différence dans la quantité de nourriture que je gaspille.

Je travaille beaucoup avec la cuisine donc je ne suis pas vierge de la nourriture. Mais en tant que jeune enfant, il y avait très peu de nourriture dans l’appartement de mon père et ce qu’il y avait avait invariablement « disparu ».

Je mangeais ce que je pouvais trouver et – sans exagération – j’avais une intoxication alimentaire ou des maux de ventre une fois par mois ou toutes les six semaines environ.

Le frigo était soit vide, soit il y avait des restes de choses qui me rendraient malade.

Avance rapide de 45 ans pour moi en tant qu’adulte : j’ai toujours gardé un réfrigérateur plein et j’ai été trop prudent lorsqu’il s’agit d’aliments qui ont peut-être atteint la fin de leur vie.

C’est pourquoi j’ai eu des maris. Ils étaient mes déchets et mangeaient plus ou moins n’importe quoi.

Cela me convenait ainsi qu’à ma conscience.

Mais comme la plupart des ingrats ont quitté la maison et qu’il n’y a pas de mec à mettre en danger avec des produits périmés, je me force maintenant à être plus courageux face à la nourriture qui a rendu l’âme et à utiliser le bon sens qui a toujours résidé au plus profond de moi. ma tête blonde.

Moins de nourriture est gaspillée et mes scrupules ont été apaisés.