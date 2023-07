Maisie Smith a l’air incroyable en bikini vert alors qu’elle révèle une surprise d’anniversaire spéciale de son petit ami Max George

MAISIE Smith avait l’air sensationnelle alors qu’elle posait dans un haut de bikini vert citron plongeant alors qu’elle célébrait son 21e anniversaire avec son petit ami Max George.

L’ex-star d’EastEnders rayonnait alors qu’elle se rapprochait de la star de The Wanted lors d’une pause romantique.

Instagram

Instagram

L’actrice a ensuite enfilé une robe orange vif pour une soirée[/caption]

Max, 34 ans, a enroulé ses bras tatoués autour de l’actrice alors qu’ils se baignaient dans la piscine de l’hôtel.

La star du savon a fait un affichage audacieux en montrant son décolleté dans le haut de bikini à peine là.

Maisie a montré sa beauté naturelle, sans maquillage et laissant ses tresses rouges ardentes lâches sur son épaule.

La paire avait l’air aimée alors qu’elle gambadait dans l’eau, avant de se faire glamour pour une soirée.

La star de la télévision a porté une robe midi à bretelles orange vif, des boucles d’oreilles et un collier ras du cou noir avec un pendentif en forme de cœur.

Max a tout mis en œuvre pour offrir à sa petite amie une surprise d’anniversaire très spéciale.

Maisie a été vue assise sur le lit alors qu’elle mordait dans une fraise.

Il a décoré leur chambre d’hôtel de luxe avec des pétales sur le lit et un énorme ballon gonflable « Happy Birthday ».

Max a partagé le message spécial avec les fans et s’est exclamé : « Joyeux anniversaire ma magnifique fille. Chaque jour avec toi est…. Différent.

« Je l’aime. Tu es la personne la plus spéciale dans ma vie. Je t’aime Mais.

La mère de Maisie n’a pas tardé à commenter le doux message en écrivant: « Awww de beaux mots et de belles photos. Joyeux anniversaire Mais.

Alors que d’autres fans se sont précipités pour envoyer des souhaits d’anniversaire à Maisie, avec une publication: « Joyeux anniversaire Maisie, j’espère que Max t’a gâté. »

Il vient après la paire

L’heureux couple avait l’air aimé comme jamais alors qu’ils profitaient de leur journée lors d’un concert pour The Weeknd.

Cela vient après que Maisie a séduit dans une mini-robe sans soutien-gorge pendant que son petit ami, Max George, s’est évanoui devant elle.

La star a fait tourner les têtes dans une mini-robe bustier jaune vif en satin.

L’heureux couple avait l’air aimé comme jamais alors qu’ils profitaient de leur journée lors d’un concert pour The Weeknd.

Le couple est devenu de plus en plus fort au cours des deux dernières années.

Ils ont récemment passé du temps de qualité ensemble lors de leur escapade norvégienne le mois dernier.

Ils ont également apprécié une escapade en couple en Turquie et n’ont pas hésité à partager une photo ou deux.

En plus de leurs escapades turques et norvégiennes, le couple s’est également rendu à Abu Dhabi, Dubaï et New York cette année.

Inconnu, clair avec bureau photo

Max a planté un baiser avec adoration sur la joue de Maisie[/caption] Instagram

La star de Wanted a sorti le grand jeu avec cette surprise d’anniversaire spéciale[/caption]