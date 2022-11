Maisie Smith a claqué après avoir conduit lors d’un appel vidéo avec son petit ami Max George et pourrait faire face à une interdiction de circulation

L’ACTRICE Maisie Smith a été critiquée par des militants de la sécurité routière après avoir été vue en train d’appeler son petit ami Max George en conduisant.

L’ex-star d’EastEnders et Strictly, 21 ans, a été photographiée au volant tenant son téléphone pendant l’appel avec le chanteur de 34 ans de The Wanted.

L’actrice d’EastEnders Maisie Smith a été critiquée par des militants de la sécurité routière[/caption] Getty ©Terry Blackburn

Elle pourrait faire face à une interdiction et à une amende de 1 000 £ si elle est reconnue coupable d’une infraction[/caption] ©Terry Blackburn

Tenir et utiliser un téléphone en conduisant est illégal et Maisie pourrait faire face à une interdiction et à une amende de 1 000 £ si elle est reconnue coupable d’une infraction.

L’organisation caritative de sécurité routière Brake a déclaré que les actions de Maisie avaient été “complètement irresponsables et potentiellement mortelles”.

Un témoin a déclaré: «Maisie faisait du shopping dans un Spar et parlait à Max par appel vidéo.

« Quand elle a fini de magasiner, elle s’est installée sur le siège du conducteur, a fait marche arrière et a pris une route principale.

«Elle parlait clairement toujours à Max alors qu’elle tenait son téléphone et le volant – et il était sur Facetime en train de lui parler.

“Ce n’était pas un bon look. Personne ne peut se concentrer correctement sur la route lorsqu’il est en train d’appeler quelqu’un par vidéo. »

Maisie, qui a joué Tiffany Butcher sur le feuilleton de la BBC EastEnders, a rencontré Max sur Strictly il y a deux ans. Ils se fréquentent depuis l’été.

Elle a été photographiée à Darlington, Co Durham, où elle est en tournée avec Strictly Ballroom: The Musical.





Son utilisation du téléphone intervient pendant la Semaine de la sécurité routière, qui sensibilise au nombre de morts et de blessés liés à la conduite dangereuse.

L’année dernière, 1 558 personnes ont été tuées et près de 26 000 ont été grièvement blessées. Les militants disent que la distraction du téléphone portable est une cause majeure d’accidents.

Après avoir vu nos photos, la directrice générale de Brake, Mary Williams OBE, a déclaré : « Ce genre de comportement est complètement irresponsable et potentiellement mortel.

“L’utilisation d’un téléphone au volant vous rend quatre fois plus susceptibles d’avoir un accident. La conduite demande toute l’attention d’une personne.

« Le risque est encore plus grand si vous essayez de vous filmer ou de passer un appel vidéo. Toute erreur peut être catastrophique.

En 2020, The Sun a raconté comment Maisie avait été vue au volant en train de fumer ce que l’on croyait être du cannabis. Les représentants de Maisie ont été contactés pour commentaires.

Maisie faisait du shopping dans un Spar et parlait à Max lors d’un appel vidéo[/caption]