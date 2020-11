Maisie Smith, 19 ans, la plus jeune star de Strictly, dit que l’adolescente trouve la série bouleversante

Maisie Smith est la plus jeune candidate de Strictly de cette année et doit ce soir faire face à une bataille difficile pour rester dans la compétition de la BBC. Elle est photographiée ci-dessus avec Gorka Marquez dans l’émission

L’adolescente à la bouche d’EastEnders qu’elle joue peut être dure comme des ongles.

Mais Maisie Smith, l’actrice derrière Tiffany Butcher, est tout sauf – et cela n’est devenu nulle part plus évident qu’en tant que concurrent sur Strictly.

En fait, selon sa mère Julia, Maisie est «vulnérable» et «nerveuse».

À tout juste 19 ans, Maisie est la plus jeune candidate de Strictly de cette année et doit ce soir faire face à une dure bataille pour rester dans la compétition de la BBC.

Mme Smith a révélé que sa fille avait du mal à vivre seule et manquait le “ confort ” de voir ses parents dans le public.

Elle a admis avoir vu Maisie dans les deux derniers, deux fois, alors qu’elle était incapable d’assister aux spectacles en personne, en raison de Covid-19, l’avait laissée “ en larmes ” et lui avait donné des nuits blanches.

Les règles strictes de la bulle de cette année – qui ont permis à l’émission de se dérouler – ont obligé Maisie à quitter la maison familiale et à vivre seule pour la première fois.

Mme Smith a déclaré que si Maisie considérait initialement cela comme “ excitant ”, elle a depuis avoué que retourner dans un appartement vide après la formation signifie que “ la nouveauté s’estompe ”.

Elle a déclaré au Daily Mail: “ En tant que parent, il ne s’agit pas de sa victoire, il ne s’agit pas d’elle d’être au sommet du classement à mes yeux, à mon avis. C’est voir ma fille bouleversée et vulnérable… Je veux la saisir. Au début, mon mari et moi étions autorisés à nous asseoir dans le public… et elle regardait par-dessus et nous lui donnions un gros pouce en l’air et elle a dit que cela lui manquait.

“ Sachant que nous sommes loin d’être proches, je ressens sa vulnérabilité, donc ça a été assez larmoyant. Les deux derniers week-ends ont été… vous savez, je n’ai pas dormi le dimanche soir. Je suis resté debout pendant trois heures à faire les cent pas dans la nuit, en pensant: «Comment puis-je l’aider?

“ Si c’était une autre année que Covid, ça pourrait être tellement mieux qu’elle rentre à la maison, je lui ferais un bon repas avec tous ses légumes et nous en parlerions, et tout irait bien. ‘

Maisie, qui est associée à la danseuse professionnelle Gorka Marquez, 30 ans, s’est retrouvée dans les deux derniers pour son cha cha cha et sa salsa.

Leur cha cha cha a reçu 24 points des juges, terminant au milieu du tableau, et leur salsa a reçu 27 points, ce qui les a laissés à la deuxième place du classement. Cependant, les votes du public les ont vus plonger dans le classement.

En réfléchissant aux raisons pour lesquelles cela s’était produit, Mme Smith a suggéré aux téléspectateurs de voir un candidat faire un “ voyage ”.

Mme Smith a poursuivi en disant qu’il avait également été difficile pour sa fille d’être “ Maisie Smith ” dans la série, car elle pouvait généralement “ se cacher derrière ” son personnage de Tiffany.

“ J’étais tellement nerveuse qu’elle soit Maisie Smith devant la nation parce que je sais à quel point elle devient si nerveuse ”, a-t-elle déclaré.

Maisie est apparue pour la première fois en tant que Tiffany sur EastEnders en 2008 alors qu’elle n’avait que six ans.

Mme Smith a révélé à quel point elle aimait divertir la famille lorsqu’elle était enfant.

“ La plupart des filles sont allées à la “ journée d’habillage ” à l’école primaire en tant que Hermione Granger de Harry Potter, mais pas Maisie, elle était catégorique sur le fait qu’elle allait devenir danseuse de flamenco. Dès l’âge de deux ans, Maisie serait déguisée et faisait un spectacle.